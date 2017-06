Duch Święty spoczywa na każdym, a potem łączy wszystkich

- To On jest w istocie darem paschalnym w pełnym tego słowa znaczeniu. Jest to Duch Stworzyciel, który zawsze dokonuje rzeczy nowych - mówił dziś papież Franciszek podczas Mszy Świętej w uroczystość Zesłania Ducha Świętego.



Ojciec Święty podkreślił, że działanie Ducha Świętego polega na tym, ze najpierw spoczywa on na każdym a potem wszystkich łączy. Zauważył, że każdemu daje dar i gromadzi wszystkich w jedności.

play stop Jeśli nie slyszysz radia spróbuj inny strumień lub zewnętrzny player

TŁUMACZENIE:

„Innymi słowy, ten sam Duch tworzy różnorodność i jedność, kształtując w ten sposób lud nowy, zróżnicowany i zjednoczony: Kościół powszechny. Najpierw z wyobraźnią i nieprzewidywalnością tworzy różnorodność. W każdym czasie sprawia rzeczywiście rozkwit nowych i różnych charyzmatów.”



Franciszek przestrzegł przed tym, że czekają na nas dwie pokusy. Pierwsza to do dążenie do różnorodności bez jedności. Przeciwną pokusą jest natomiast dążenie do jedności bez różnorodności.





play stop Jeśli nie slyszysz radia spróbuj inny strumień lub zewnętrzny player

TŁUMACZENIE:„Nasza modlitwa do Ducha Świętego jest zatem prośbą o łaskę przyjęcia Jego jedności, spojrzenia obejmującego i miłującego niezależnie od preferencji osobistych, Jego Kościoła, naszego Kościoła; zatroszczenia się o jedność pośród wszystkich, aby wyeliminować trujące plotki siejące niezgodę i zazdrość.”Na zakończenie Franciszek przypomniał, że Duch jest pierwszym darem Zmartwychwstałego i zostaje dany przede wszystkim po to, aby przebaczać grzechy. Przebaczenie jest zatem spoiwem i największą miłością. Jak podkreślił papież, przebaczenie daje nadzieję, bez przebaczenia nie można budować Kościoła.