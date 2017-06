"Idź i kochaj" - Spotkanie Młodych Lednica 2000

Tegoroczne spotkanie ma być m.in. dziękczynieniem za Światowe Dni Młodzieży w Krakowie. Jak wskazywali organizatorzy, hasło "Idź i kochaj" nawiązuje z jednej strony do papieskiego przesłania, kiedy to Ojciec Święty Franciszek zachęcał w Krakowie młodych z całego świata, by wstali z kanapy i porzucili wygodne życie. Z drugiej strony jednak - jak podkreślali - to pewnego rodzaju testament, jaki zapisał w swoim notatniku twórca Spotkań na Lednicą, dominikanin o. Jan Góra.

"Tegoroczne spotkanie prowadzą słowa +Idź i kochaj+. () Skąd wzięło się to hasło? Otóż o. Jan Góra rozpisał nam tematy Lednic na kilka lat do przodu. Na ten rok 2017 zapisał: przyszłość należy do tych, którzy potrafią następnym pokoleniom przekazać motywy życia i nadziei () zsyntetyzowaliśmy to w taki okrzyk +idź i kochaj+ i te słowa nas wszystkich prowadziły do dzisiejszego dnia" - mówił duszpasterz Wspólnoty Lednica 2000 o. Wojciech Prus.

Prymas Polski abp Wojciech Polak zwracając się do zgromadzonych na rozpoczęcie Spotkania powiedział, że bardzo się cieszy, że tak wielu młodych ludzi jest tu, "u źródeł chrzcielnych Polski". Jak mówił, cieszy go, "że rzeczywiście nie jesteście młodymi +kanapowcami+, bo żeby się poczuć dobrze, nie potrzebujecie kanapy, tylko potrzebujecie wspólnoty. Żeby się poczuć dobrze, nie potrzebujecie komórki czy Facebooka - ale spotkania".

"Żeby się poczuć dobrze, potrzebujecie Jezusa i nawzajem siebie. I potrzebujecie Kościoła, dlatego wybraliście się w drogę na Lednicę, bo tutaj, razem, przy tym jeziorze na Lednicy, jak nam mówił o. Jan, można spotkać Chrystusa, który brzegiem tego jeziora chodzi. Dlatego przychodzimy tutaj do Jezusa, a on do nas przychodzi ze swoim słowem. Przychodzi do nas i przyjdzie z chlebem połamanym w dłoniach. Przychodzi i przyjdzie w twarzach stojących obok ludzi" - mówił prymas.

Oficjalnym rozpoczęciem spotkania był wystrzał armatni. Po nim odbyła się uroczysta procesja, w trakcie której pod Bramę-Rybę wniesiono m.in. relikwie świętego Wojciecha z Gniezna, relikwie świętych dominikańskich, kopię obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej, odlew dłoni św. Jana Pawła II oraz krzyż Światowych Dni Młodzieży z Częstochowy z 1991 roku.

Pielgrzymi przybywali pod Bramę-Rybę od samego rana w sobotę. Przed oficjalnym rozpoczęciem młodzież śpiewała, tańczyła i uczestniczyła we wspólnych modlitwach oraz nabożeństwie pokutnym.

Wszyscy przybywający na Pola Lednickie otrzymują w tym roku puzzle lednickie z hasłem "Idź i kochaj", nawiązujące do wczesnochrześcijańskiej symboliki oraz greckiego słowa "symbolon", oznaczającego przedmiot przełamany na pół. Dla każdego z uczestników przygotowano także świece oraz różańce, nawiązujące do trzech maryjnych rocznic: 300. rocznicy koronacji obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej, 140. rocznicy objawień Matki Bożej Gietrzwałdzkiej i 100. rocznicy objawień Matki Bożej Fatimskiej. Księża z kolei dostają ryngraf z Matką Bożą Niezawodnej Nadziei z Jamnej, zaś siostry zakonne - chusty z nadrukiem wizerunku Matki Bożej Niezawodnej Nadziei z Jamnej.

Wieczorem zebrani wezmą udział we mszy św. i wysłuchają przesłania skierowanego do młodych przez papieża Franciszka. Na tegoroczne Spotkanie Młodych na Polach Lednickich papież Franciszek przekazał także prezent dla pielgrzymów - perłowy różaniec ze srebrnym krzyżem. Franciszek postanowił ofiarować go uczestnikom lednickiego spotkania, gdy dowiedział się, że tegoroczny temat nawiązuje do postaci Maryi. Różaniec od Ojca Świętego przekazał zebranym płk Krzysztof Szopiński, który w trakcie spotkania skoczył ze spadochronem, niosąc ze sobą prezent od papieża.

Spotkanie zakończy nocne przejście młodych przez Bramę-Rybę w symbolicznym geście wyboru Chrystusa.

Ogólnopolskie Spotkania Młodych Lednica 2000 odbywają się od 1997 roku. Ich twórcą był zmarły w grudniu 2015 roku dominikanin o. Jan Góra. Po jego śmierci opiekę duszpasterską nad Lednicą sprawuje dominikanin o. Wojciech Prus. Każdego roku w spotkaniach na Polach Lednickich uczestniczy od kilkudziesięciu do ponad 150 tysięcy pielgrzymów z Polski i zagranicy. Przez 20 lat istnienia Spotkania Młodych zgromadziły pod Bramą-Rybą ok. 2 mln uczestników.