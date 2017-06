Papież: Rodziny nie są muzeum, ale skarbem

W czasie audiencji z okazji 20-lecia założenia federacji papież powiedział: "Nie ma większego sojusznika integralnego rozwoju społeczeństwa od działań na rzecz obecności rodzin w tkance społecznej". Rodzina może być promotorką kultury spotkania i dialogu - wskazał.

Franciszek mówił, że w Europie rodzina dotknięta jest przez cztery kryzysy. Wymienił kryzys demograficzny nazywając go "demokratyczną zimą", kryzys migracyjny, pracy i edukacyjny. "Niech Europa uważa dalej rodzinę za swój najcenniejszy dar" - wezwał papież.

Zaapelował do rodzin, by nie izolowały się i nie ukrywały swej "chrześcijańskiej tożsamości", ale by wychodziły do świata i działały na rzecz "postępu i dobra wspólnego".

Papież zauważył, że styl życia rodzinnego, jaki propaguje federacja, nie opiera się na żadnej ideologii, ale na nienaruszalnej godności człowieka. "Dzięki oparciu się na takiej godności Europa może być rzeczywiście rodziną narodów" - dodał Franciszek.