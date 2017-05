Seksedukacja nie działa

Jak podaje brytyjski "The Times" to nie zakrojona na szeroką skalę edukacja seksualna i powszechny dostęp do pigułek antykoncepcyjnych oraz wczesnoporonnych pigułek "dzień po" przyczyniły się do obniżenia wskaźnika ciąż wśród nastolatek, ale... obcięcie funduszu na powyższe.

Okazuje się, że edukacja seksualna i łączący się z tym powszechny dostęp do środków antykoncepcyjnych tak naprawdę prowokują wśród młodzieży ryzykowne zachowania seksualne. A te z kolei w konsekwencji kończą się nastoletnią ciążą.

Badacze po przyjrzeniu się obecnym na kampusach studenckich kampaniom na rzecz promowania edukacji seksualnej wśród młodzieży, zauważyli, że rezultatem tych kampanii jest właśnie.. większa ilość ciąż wśród nastolatek.