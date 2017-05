Papież do uczestników spotkania na Lednicy: Jezus pomoże zburzyć mury

Papież Franciszek w orędziu do uczestników XXI Spotkania Młodych na Lednicy, które odbędzie się w sobotę, wezwał do modlitwy, by Jezus pomógł zburzyć dzielące ich mury, przyniósł zrozumienie i jedność. Papież odczytał orędzie na środowej audiencji generalnej.

Pozdrawiając młodzież, która będzie na Polach Lednickich, Franciszek przypomniał hasło spotkania: "Idź i kochaj!".

"Prowadzi Was Maryja, która usłyszawszy w sercu to wezwanie, wyruszyła do Elżbiety, aby dzielić się radością swojego spotkaniem z Bogiem i nieść konkretną pomoc. Odtąd jest ciągle w drodze, nieustannie nawiedza swoje dzieci i niesie im Chrystusa, swego Syna" - powiedział papież.

"Drugim patronem waszego spotkania - wskazał Franciszek - jest Zacheusz, o którym opowiadałem Wam podczas Światowych Dni Młodzieży w Krakowie, zachęcając do odwagi w poszukiwaniu Jezusa i do otwarcia Mu drzwi waszego serca".

Jezus "chce do Was przyjść i posłać Was do braci, abyście dzielili się Jego miłością" - mówił papież. "Proście Go o odwagę. Proście Go, aby pomógł Wam burzyć dzielące Was mury i uczynił zdolnymi do rozumienia siebie nawzajem, do budowania jedności wszystkich ludzi" - wzywał Franciszek.

Na zakończenie papież pobłogosławił uczestników spotkań lednickich: "Wszystkich Was, którzy gromadzicie się nad Jeziorem Lednickim, u źródeł chrzcielnych Polski, zawierzam opiece Maryi i z serca błogosławię".

Wcześniej w katechezie wygłoszonej podczas audiencji na placu Świętego Piotra Franciszek mówił wiernym, że każdy chrześcijanin musi być "pocieszycielem i obrońcą braci". Dobry chrześcijanin roznosi "olej nadziei, zapach nadziei, a nie ocet rozgoryczenia i braku nadziei" - powiedział papież.