USG? Tylko do aborcji

Planned Parenthood to największa organizacja aborcyjna na świecie, w której w głównej mierze dokonuje się morderstw na nienarodzonych dzieciach, a następnie części ich ciał sprzedaje się prywatnym firmom medycznym. Jednak Planned Parenthood (z ang. planowane rodzicielstwo) chce uchodzić za prawdziwe centrum medyczne, "ratujące życie kobietom", w którym oprócz aborcji wykonuje się także wszystkie potrzebne badania. Kobiety z organizacji pro life "Live Action" postanowiły to sprawdzić.

Zadzwoniły do kilku ośrodków Planned Parenthood i sfingowały dane na swój temat, chcąc dowiedzieć się, czy otrzymają inne możliwości poza aborcją. Rezultaty tych rozmów okazały się szokujące.

Kobiety otrzymały radę, aby takie zagadnienia jak adopcja czy badanie USG "wygooglały sobie w internecie", ponieważ Planned Parenthood "nie prowadzi takich usług". Jednak w kwestii badań jest to sprzeczne z tym, co jest zaprezentowane na oficjalnej stronie Planned Parenthood, gdzie w zakładce "Usługi dla kobiet" znajdziemy całą listę badań, które tam się wykonuje, m.in.: USG, badanie piersi, badanie szyjki macicy, kolposkopia, leczenie menopauzy i "inne usługi z zakresu zdrowia kobiety".

Co ciekawe, jedną z zakładek dotyczących usług, jest zakładka: "Usługi dla LGBT", gdzie znajdziemy takie propozycje jak: grupy wsparcia dla LGBT, edukacja oraz terapia hormonalna dla osób chcących zmienić płeć.

Pracownice organizacji, z którymi rozmawiały podstawione kobiety, uświadomiły swoje rozmówczynie, że takie badania jak USG wykonuje się tylko w przypadku aborcji. "To jedyna usługa, którą tu wykonujemy" - powiedziała pracownica. "Nie prowadzimy żadnej opieki prenatalnej ani adopcji".

Tymczasem na stronie "planowanego rodzicielstwa" czytamy: "Planned Parenthood to lider wśród dostawców wysokiej jakości, i z przystępną ceną, usług z zakresu opieki zdrowotnej i edukacji seksualnej. Oferujemy troskliwą opiekę, wspieraną przez fachowych ekspertów z ponad stuletnią tradycją w badaniach nad zdrowiem reprodukcyjnym".

Zobacz nagranie:

"Look it up on Google" Planned Parenthood tells pregnant women looking for health care

Live Action