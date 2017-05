Odpaliła papierosa od świecy. Zapłaci 15 tys. rubli

Kobieta będzie musiała zapłacić 15 tys. rubli, czyli ok. 1,5 zł. Z materiałów sądu wynika, że 22-latka czterokrotnie zamieszczała w rosyjskim portalu społecznościowym vKontakte zdjęcia, przedstawiające ją w cerkwi, przypalającą papieros od świeczki. Uznano ją za winną przestępstwa, przewidzianego w art. 1 par. 148 Kodeksu Karnego Federacji Rosyjskiej, który mówi o „działaniach publicznych świadczących o jawnym braku szacunku do społeczeństwa, dokonanych w celu obrazy uczuć religijnych ludzi wierzących”.



Nie jest to pierwsza w Rosji kara sądowa za obrazę uczuć religijnych. 11 maja na 3,5 roku więzienia z tego tytułu skazano blogera z Jekaterynburga Rusłana Sokołowskiego. On z kolei zamieszczał w internecie filmiki, na których snuł rozważania na tematy religijne. W jednym z nich bloger pokazał, jak szukał pokemonów w jednej z miejscowych cerkwi. Sprawa Sokołowskiego wywołała duże zainteresowanie i bardzo podzieliła rosyjskie społeczeństwo.