Fatima to tajemnica Maryi, ale także prostej, dziecięcej wiary. Dzieci są ufne, lepiej rozumieją, że warto być zależnym od innych, od Boga. Nie wstydzą się szukać Pocieszyciela. Twarze ludzi na tym zdjęciu mówią wiele. Oni szukają pocieszenia. „Nie zostawię was sierotami. Przyjdę do was” (J 14,18). Ta obietnica sprawdziła się w Fatimie. Obecność Maryi jest znakiem miłości Boga.