KE grozi m.in. Polsce procedurą o naruszenie prawa UE w związku z relokacją

Komisja Europejska zagroziła we wtorek rozpoczęciem procedury o naruszenie prawa UE, jeśli Polska, Węgry i Austria do czerwca nie przystąpią do relokacji uchodźców. KE przypomniała, że te trzy kraje nie relokowały dotychczas ani jednej osoby.

"Mimo że większość państw członkowskich regularnie składa nowe zobowiązania i prowadzi relokację, Węgry, Polska i Austria jako jedyne nie dokonały relokacji ani jednej osoby. Stanowi to naruszenie ich zobowiązań prawnych, zobowiązań podjętych wobec Grecji i Włoch oraz zasady sprawiedliwego podziału odpowiedzialności" - podała Komisja Europejska.

Komisarz ds. migracji Dimitris Awramopulos powiedział na konferencji prasowej, że wezwał Polskę i Węgry, "które nie relokowały ani jednej osoby, żeby natychmiast rozpoczęły te działania". "Po skontaktowaniu się austriackim ministrem spraw wewnętrznych z zadowoleniem przyjąłem oświadczenie, że Austria rozpocznie relokować (uchodźców) z Włoch" - dodał.

Komisja wezwała Węgry, Polskę i Austrię do niezwłocznego rozpoczęcia relokacji. Awramopulos zagroził, że jeśli kraje te nie rozpoczną jej do czerwca, "Komisja Europejska nie zawaha się użyć swoich prerogatyw wynikających z traktatów i rozpocząć procedury o naruszenie prawa UE".

Polski dyplomata w Brukseli powiedział PAP, że Polska w dalszym ciągu konsekwentnie sprzeciwia się systemowi obowiązkowej relokacji uchodźców, bo uważa, że mechanizm ten jest nieefektywnym narzędziem radzenia sobie z problemem migracji.

Komisja Europejska wskazała również, że Czechy już od blisko roku nie prowadzą relokacji i wezwała ten kraj do niezwłocznego jej wznowienia. Skierowała zalecenia także do innych państw. Podkreśliła m.in., że Bułgaria i Słowacja powinny jak najszybciej rozpocząć relokacje z Włoch, a Włochy powinny pilnie przyspieszyć procedury identyfikacji i rejestracji uchodźców.

KE podała również, że część państw członkowskich powinna zwiększyć swoje miesięczne zobowiązania. Według Komisji Hiszpania, Belgia i Chorwacja powinny to zrobić w odniesieniu do Włoch i Grecji; Niemcy, Rumunia i Słowacja w odniesieniu do Grecji, a Francja w odniesieniu do Włoch.

We wrześniu 2015 roku państwa członkowskie UE zgodziły się na przeniesienie 160 tys. uchodźców z Włoch oraz Gracji; termin na zakończenie działań wyznaczono na wrzesień 2017 roku. Dotychczas tylko nieco ponad 18 tys., czyli około 11 proc. ustalonej liczby osób, zostało faktycznie przeniesionych.