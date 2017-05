Małżeństwo i ochrona życia od poczęcia w akcie poświęcenia Polski Maryi

Dokument jest odnowieniem "Aktu poświęcenia ojczyzny Niepokalanemu Sercu Maryi" z 8 września 1946 r. W obecności episkopatu Polski odczytał go wtedy na Jasnej Górze, ówczesny prymas polski kard. August Hlond. Było to nawiązanie do ofiarowania świata Niepokalanemu Sercu Maryi, którego dokonał papież Pius XII w 1942 r.

6 czerwca, podczas zebrania plenarnego Konferencji Episkopatu Polski, w Zakopanem, w sanktuarium na Krzeptówkach przewodniczący KEP, metropolita poznański abp Stanisław Gądecki odprawi mszę św., podczas której akt zostanie odnowiony.

Jak podkreślił w rozmowie z PAP rzecznik Konferencji Episkopatu Polski ks. Paweł Rytel-Andrianik, "księża biskupi zwracają uwagę na fakt, że inspiracją do odnowienia aktu jest 100. rocznica objawień Matki Bożej w Fatimie przypadająca właśnie w tym roku".

"Matka Boża objawiając się w 1917 r. trójce dzieci - Franciszkowi i Hiacyncie Marto i Łucji dos Santos - powierzyła im trzy tajemnice. Pierwsza to wizja piekła; druga zawiera prośbę o nawrócenie grzeszników i akt poświęcenia Rosji Jej Niepokalanemu Sercu; a trzecia mówi m.in. o papieżu, który pada postrzelony z broni palnej i z łuku. Ponadto Maryja prosiła o obchodzenie pięciu pierwszych sobót miesiąca i modlitwę różańcową. Akt z 1946 r. i obecnie z 2017 r. jest odpowiedzią na jej prośbę" - powiedział rzecznik episkopatu.

W treści aktu biskupi przyrzekają "bronić godności kobiety i wspomagać małżonków w wier­nym wytrwaniu w świętym związku sakramentalnym", "stać na straży poczętego życia i troszczyć się o dzieci nienarodzone" a także troszczyć się, aby "dzieci i młodzież nie utraciły wiary i nie zo­stały dotknięte zepsuciem moralnym".

Na zakończenie biskupi zobowiązują się dążyć do tego, "by duchowieństwo dochowywało wierności Bogu", a osoby życia konsekrowanego "reali­zowały swój zakonny charyzmat" i były dla świata czytelnym znakiem obecności Boga.

Jak wyjaśnia rzecznik episkopatu, akt zostanie ponowiony we wszystkich polskich parafiach 8 września, w święto Narodzenia Matki Bożej. "W ten sposób słowa przyrzeczenia wypowiedzą nie tylko biskupi, ale za ich przykładem pójdą wszyscy wierni zgromadzeni tego dnia na mszach św. w swoich kościołach parafialnych i w rodzinach" - poinformował ks. Rytel-Andrianik.

Rzecznik episkopatu wyjaśnia, że "akt zostanie odnowiony w sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach, ponieważ miejsce to jest uważane za <polską Fatimę>". "Świątynia została wybudowana jako wotum za ocalenie życia św. Jana Pawła II, który 13 maja 1981 r. w Rzymie został postrzelony przez zamachowca Mehmeta Ali Agcę" - dodał.

Nieprzypadkowa jest także data odnowienia "Aktu Poświęcenia Kościoła w Polsce Niepokalanemu Sercu Maryi". 6 czerwca obchodzona będzie 20. rocznica pobytu Jana Pawła II w Zakopanem. Z tej okazji w dn. 6-7 czerwca odbędzie się tam zebranie plenarne Konferencji Episkopatu Polski.

W pierwszym ślubowaniu 8 września 1946 r. wziął udział cały episkopat i milion wiernych. Mszę św. celebrował kard. krakowski Adam Sapieha. Po mszy kard. Hlond odczytał "Akt poświęcenia ojczyzny Niepokalanemu Sercu Maryi".