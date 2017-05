Abp Hoser: Przez Maryję Bóg chce ofiarować światu pokój

W setną rocznicę objawień fatimskich biskup warszawsko-praski przewodniczył uroczystościom odpustowym w prowadzonym przez wspólnotę Chemin-Neuf ośrodku duszpasterskim w Mistowie. Do tego wydarzenia wierni przygotowywali się przez trzy dni, poprzez modlitwę o uzdrowienie oraz procesję fatimską połączoną z aktem Zawierzenia Maryi.

W homilii abp Hoser zwrócił uwagę na profetyczną rolę objawień maryjnych które wpisują się w apokaliptyczną wizję św. Jana Apostoła.

– Wchodząc w nasze życie Maryja ukazuje obraz Boga zatroskanego o losy człowieka, który chce chronić ludzkość przed zagładą. Wyrazem tego są między innymi objawienia w Fatimie, w których Matka Boża apeluje o nawrócenie, przestrzegając jednocześnie przed błędami, które będzie rozprzestrzeniała Rosja, a które pociągną za sobą śmierć milionów osób. Współcześnie jednym z ich owoców jest neomarksizm – ideologia odciągająca ludzi od Boga, zaprzeczająca Jego istnieniu. Jak często słyszymy, że wiara przeciwstawia się postępowi, a więc jest ciemnogrodem zaś ten kto ją wybiera nazywany jest człowiekiem zacofanym. Spotykamy się z tym także w naszym kraju - zwrócił uwagę duchowny.



Biskup warszawsko-praski podkreślił, że ostateczne zwycięstwo będzie należało do Boga. Przyjdzie ono w znaku "Niewiasty Obleczonej w Słońce z księżycem pod stopami" czyli Najświętszej Maryi Panny. - Szanujmy Jej obecność wśród nas, ponieważ jest Ona żywą monstrancją Jezusa Chrystusa, którego w sobie nosiła, którego wraz z Józefem wychowała, a teraz jest Królową nieba i ziemi. Dysponuje zatem ogromną władzą - oświadczył abp Hoser.



Przekonywał, że jeśli ludzie podejmą wezwanie Maryi i nawrócą się do Boga, wówczas w ich sercach, domach, rodzinach i miejscach pracy zapanuje prawdziwy pokój. - Jedyną przeszkodą niepokonalną dla Jezusa jest nasza ludzka wolność. Człowiek może Boga odrzucić i często to robi. Wykorzystajmy zatem dary Boga – zaapelował.



Po liturgii odbył się festyn „Święto dla całej rodziny”. Wśród atrakcji znalazły się min. zabawy dla najmłodszych oraz warsztaty.