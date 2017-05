Franciszek już w Portugalii

Organizatorzy spodziewają, że w uroczystościach weźmie udział ok. 1 mln wiernych z całego świata. Jest to 19 podróż zagraniczna Franciszka. Jej hasłem są słowa: „Z Maryją, pielgrzym nadziei i pokoju”.



U progu samolotu papieża powitał prezydent Portugalii, 68-letni Marcelo Rebelo de Sousa.



Po odegraniu hymnów: watykańskiego oraz portugalskiego papież i prezydent przedstawili swoje delegacje biorące udział w ceremonii powitania. Ze strony portugalskiego rządu był m. in. premier António Costa a wśród przedstawicieli episkopatu byli m. in. nuncjusz apostolski w Portugalii, abp Rino Passigato, patriarcha Lizbony kard. Manuel Clemente, ordynariusz diecezji Leiria-Fatima, bp António Marto oraz rektor fatimskiego sanktuarium Matki Bożej Różańcowej, ks. Carlos Cabecinhas.



Po ceremonii powitania odbyło się dwudziestominutowe, prywatne spotkanie Franciszka z prezydentem. W prezencie głowie portugalskiego państwa Ojciec Święty wręczył mozaikę z wizerunkiem Matki Bożej Fatimskiej.



Po spotkaniu papież witał się z dziećmi i ich rodzicami. Troje z nich przebranych było za fatimskich pastuszków.



Następnie Franciszek przejechał do kaplicy bazy lotniczej, przed którą witały go rodziny pracowników bazy. Wokół małej świątyni na cześć gościa ułożono kwietne dywany. Chór kadetów portugalskiej Akademii Sił Powietrznych odśpiewał pieśń maryjną. W kaplicy papież pomodlił się w ciszy przed wizerunkiem Matki Bożej Powietrznej (Nossa Senhora do Ar), patronki portugalskiego lotnictwa. W darze pozostawił marmurową płaskorzeźbę przedstawiającą św. Franciszka z Asyżu.



Orszak papieski liczy 35 osób. Są w nim m.in. sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej kard. Pietro Parolin, substytut sekretariatu stanu, abp Angelo Becciu, dwóch mieszkających w Watykanie kardynałów portugalskich: José Saraiva Martins (były prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych) i Manuel Monteiro de Castro, były sekretarz Kongregacji ds. Biskupów i Penitencjarz Większy, przewodniczący Papieskiej Rady ds. Nowej Ewangelizacji, odpowiedzialnej m.in. za sanktuaria na świecie, abp Rino Fisichella, dwóch lekarzy, sekretarz i ceremoniarz papieski.



Papieską wizytę w Fatimie obsługuje ok. 1,3 tys. dziennikarzy z Portugalii i ponad 400 z 32 różnych krajów. W liczbie tej jest 69 ludzi mediów, którzy przylecieli z papieżem z Rzymu.



Nad bezpieczeństwem papieża Franciszka oraz pielgrzymów towarzyszących mu w głównych obchodach stulecia objawień fatimskich czuwa ok. 12 tys. funkcjonariuszy różnych służb.



Z bazy lotniczej Monte Real papież odleciał helikopterem do Fatimy. Na tamtejszym stadionie spodziewany jest o 17.35 (18.35). Otwartym samochodem przejedzie do sanktuarium Matki Bożej Różańcowej.