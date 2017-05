Ruszyła akcja „Maj z Maryją”

„Maj jest miesiącem, w którym w sposób szczególny nasze myśli wędrują ku Maryi – Bożej Rodzicielce. Dlatego w tym miesiącu, razem z całym Kościołem, chcemy pochylić się nad słowami Litanii Loretańskiej, rozważając kolejne przymioty tej niezwykłej kobiety, Matki Boga – i naszej Matki. Chcemy zaprosić ludzi we wspólną podróż po odkrywaniu Serca Maryi – Kobiety, Matki, Królowej” – mówi Mariusz Bilski, jeden z współorganizatorów akcji „Maj z Maryją”.



„W ten sposób w ciągu miesiąca lepiej poznamy naszą Matkę. Poznamy serce tej niezwykłej Kobiety, a także spróbujemy odnaleźć łączące nas cechy. Dzięki skondensowanej formie SMS-a, każdy będzie mógł zostać sam na sam z Maryją – i w Jej obecności przyjrzeć się swojemu sercu” – dodaje Bilski.



Organizatorami akcji jest grono świeckich skupionych wokół portalu i sklepu ewangelizacyjnego YoungTree.eu i społeczności Ecclesiae.it zajmującej się IT w służbie Kościołowi. „Pracujemy w różnych środowiskach, należymy do różnych wspólnot i stowarzyszeń, ale wszystkie te miejsca łączy jedno: w każdym z nich odnajdujemy ludzi spragnionych Boga i odkrycia własnej tożsamości. Jest w ludziach prawdziwa tęsknota za Słowem, które ma wartość, sens, które ma znaczenie” – przekonują.



„Myślimy, że ludzie bywają już zmęczeni natłokiem bezwartościowych informacji, wiadomości e-mail, wszechobecnych reklam… Chcemy im dać coś wartościowego, a jednocześnie skondensowanego – zostawiającego miejsce na własną refleksję. Stąd pomysł na krótkie SMS-y ewangelizacyjne” – dodają pomysłodawcy „Maja z Maryją”.



W marcu i kwietniu przygotowali inicjatywę „Blachnicki na Wielki Post”, która cieszyła się dużą popularnością. „Z doświadczenia wiemy, że telefon obecnie nie służy już tylko do wykonywania połączeń. Z powodzeniem zastępuje już nasz notes, kalendarz, komputer. Spędzamy z nim naprawdę dużo czasu, wiele z niego marnując. Dlaczego więc nie wyrwać z tego czasu kilku minut, które będą spędzone naprawdę sensownie?” – pyta retorycznie Mariusz Bilski.



Aby otrzymywać SMS-y należy zapisać się na stronie www.majzmaryja.pl. SMS-y będą wysyłane codziennie, w godzinach wieczornych (między 19:00, a 21:00). Koszt uczestnictwa w akcji to 9 zł + VAT. „Mamy nadzieję, że codzienne rozważenie któregoś z przymiotów Maryi stanie się dla uczestników początkiem jeszcze bliższej relacji z Maryją, która zaś zawsze prowadzi nasz wzrok ku Jezusowi” – mówi Bilski.



Inicjatywę patronatem objął Ruch Światło-Życie Archidiecezji Krakowskiej.