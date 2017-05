Prawda jest jedna

Łatwo pomylić dobro ze złem. A największym złem jest idealna imitacja dobra. Będzie wielu zwodzicieli, którzy będą udawać mesjaszy, ale tak naprawdę będą wilkami w owczych skórach. Wiarę zastąpią przekonania, religię kultura, Eucharystię zaś restauracyjne rytuały. To, co podobne do prawdy, jest gorsze niż wierutne kłamstwo. Jest tylko jedna jedyna prawda objawiona w Chrystusie Jezusie. Byliśmy jak owce, które są zwodzone, ale teraz nawróciliśmy się do Pasterza doglądającego nasze dusze. W tekście pojawia się znany rzeczownik episkopos – doglądający. Dosłownie episkopos to ktoś patrzący z góry. W języku polskim kojarzy się to z kimś, kto jest zarozumiały, ale w rzeczywistości chodzi o kogoś, kto patrzy z perspektywy nieba na powierzonych mu ludzi błądzących na ziemi.

Patrzenie na innych z tego samego punktu widzenia co Jezus jest cechą wyróżniającą biskupa. Biskup nie głosi własnych opinii, lecz czuwa, by nauczanie Jezusa nie uległo wypaczeniu, powodując zabłąkanie się powierzanych mu dusz. Właśnie 7 maja 2015 roku Benedykt XVI o biskupie Rzymu, czyli papieżu, powiedział tak: „Jego władza nie jest zatem ponad Słowem Bożym, ale mu służy, na papieżu zaś spoczywa odpowiedzialność za to, aby to Słowo nadal było obecne w całej swojej wielkości i rozbrzmiewało czystym głosem, a nie zostało unicestwione przez nieustannie zmieniające się mody. Priorytetowym zadaniem pasterza jest budzić czystą wiarę, która jest osobistym przylgnięciem człowieka do Boga przez pełnię objawienia w Chrystusie (KKK 150). Jest to rzeczywiście możliwe jedynie w przestrzeni wspólnoty Kościoła (KKK 169). Nie ma innych równorzędnych dróg zbawienia, a chrześcijaństwo nie jest tylko jedną z równoległych religii podobnych do innych. Jezus mówi, że jest Pasterzem, a nie jednym z wielu pasterzy. Dla nas, chrześcijan, nie ma alternatywy, tylko Jezus jest prawdą, i to pełną prawdą, i nikt inny”.

W naszej Europie zdaje się, że bujne pastwiska wiary zastąpiono genetycznie zmodyfikowanymi trawnikami kultury. Ale czym jest kultura ze swymi wartościami? Kultura jest komedią, którą bierzemy na serio, jak mawiał nihilista Cioran, i w tym miał rację. •