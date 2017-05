Lider rosyjskiej opozycji zaatakowany. Straci częściowo wzrok?

Do zdarzenia doszło we wtorek ubiegłego tygodnia. Zarejestrowała je kamera monitoringu. Widać na nim, jak Nawalny wychodzi z budynku, wsiada do samochodu i w tym momencie napastniki oblewa go żrącym płynem, zwanym w Rosji "zielonką".

Nawalny został na krótko hospitalizowany. O zainspirowanie ataku oskarżył władze na Kremlu. Była to już druga próba oblania opozycyjnego blogera parzącymi chemikaliami.

Navalny Attacked With Green Dye for Second Time

Storyful News