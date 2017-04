Chorzy na HD spotkają się z Papieżem

Choroba Huntingtona jest nieuleczalną, śmiertelną chorobą, którą dotkniętych jest prawie milion ludzi na całym świecie. Do dzisiaj nie odkryto na nią lekarstwa. Objawy HD to niezborne ruchy, jak również problemy poznawcze oraz psychiatryczne, przez co osoby dotknięte chorobą szybko tracą możliwość pracowania. Co gorsza, powszechna stygmatyzacja osób dotkniętych HD sprawia, że zamykają się na innych, często zostają w domu, przez co nie korzystają nawet z dostępnych możliwości wsparcia.

Kilka rodzin z Ameryki Północnej, gdzie występowanie choroby jest 1000 razy częstsze niż na innych kontynentach, pojawi się w Rzymie, aby podzielić się z Papieżem swoimi osobistymi historiami. Dla niektórych będzie to pierwsza w życiu podróż za granicę.

Serdecznie zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w wydarzeniu w Rzymie. Spotkanie odbędzie się w Watykanie w dniu 18 maja godz. 10.00 w Auli Paolo VI (Sala Nervi), Vatican City, Rome.

Więcej informacji znajduje się na portalu HDdennomore.com.

