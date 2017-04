Stopa bezrobocia znów spadła

GUS podał, że liczba bezrobotnych w marcu zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła 1.324,2 tys. wobec 1.383,4 tys. osób przed miesiącem.

Wydajność pracy w przemyśle w marcu wzrosła o 4,0 proc. rok do roku przy większym o 3,2 proc. zatrudnieniu i wzroście przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto o 4,1 proc.

Do danych GUS dotyczących spadku bezrobocia odniosła się w środę premier Beata Szydło, która była z wizytą w firmie produkcyjnej Radmot w Woli Gutowskiej, k. Jedlińska (Mazowieckie).

"Dzisiaj kolejna dobra informacja - bezrobocie w Polsce spadło do 8,1 punktu procentowego. To pokazuje, że jesteśmy dynamicznie rozwijającym się krajem, dynamicznie rozwijającą się gospodarką" - powiedziała premier na konferencji prasowej.

We wtorek rząd przyjął plan finansowy na lata 2017-20. "Szacuje się, że w 2017 r. stopa bezrobocia spadnie do 5,7 proc. z 6,2 proc. w 2016 r. W 2018 r. ukształtuje się ona przeciętnie na poziomie 5,0 proc., aby w 2020 r. zmniejszyć się do rekordowo niskiego poziomu 4,0 proc." - poinformowało w komunikacie Centrum Informacyjne Rządu.