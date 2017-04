Prezydent RP: Biuro handlowe w Meksyku będzie służyło polskim przedsiębiorcom

Otwarte we wtorek biuro handlowe w stolicy Meksyku będzie służyło polskim przedsiębiorcom - powiedział prezydent Andrzej Duda. Jak podkreślił, Meksyk to kraj bardzo perspektywiczny, który daje wielkie możliwości inwestowania.

Prezydent wziął udział we wtorek w stolicy Meksyku w otwarciu Zagranicznego Biura Handlowego Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu (PAIH).

Jak mówił Duda dziennikarzom, Meksyk to kraj bardzo perspektywiczny dla polskiego biznesu. Podkreślił, że według prognoz Meksyk do 2050 r. stanie się szóstą gospodarką na świecie. To bardzo poważny partner gospodarczy, który stwarza wielkie możliwości inwestowania dla polskich przedsiębiorców jako kraj liczący ponad 120 mln mieszkańców - powiedział prezydent.

"Spodziewam się wzrostu wymiany inwestycyjnej pomiędzy naszymi krajami. Dziś już szereg firm meksykańskich jest obecnych w Polsce, choćby firma Cemex, jeden z największych producentów cementu i materiałów budowlanych, ale są także polskie firmy, które już inwestują w Meksyku" - mówił Duda.

Dodał, że wartość skumulowanych inwestycji meksykańskich w Polsce i polskich w Meksyku to ponad 10 mld dolarów. Biorąc jednak pod uwagę, że Meksyk to piętnasta gospodarka na świecie, a Polska siódma w UE, to "wciąż bardzo mało" - ocenił prezydent.

"Perspektywa jest bardzo obiecująca. Liczę, że wymiana handlowa na skutek aktywności PAIH, polskiego rządu, mnie jako prezydenta się powiększy" - mówił Duda. Powiedział, że wspieranie polskiego biznesu na świecie to jeden z priorytetów jego prezydentury.

Jak zaznaczył prezydent, biuro będzie służyło polskim przedsiębiorcom, którzy będą chcieli inwestować w Meksyku, ale też przedsiębiorcom meksykańskim, którzy będą chcieli uzyskać informacje o Polsce i o możliwościach inwestowania w naszym kraju.

Duda podkreślił, że to jedna z 70 placówek tego typu, jakie mają być otwarte do 2019 r. na całym świecie.

Prezydent był pytany o to, dlaczego podpisana w poniedziałek z prezydentem Meksyku Enrique Peną Nieto deklaracja dotycząca współpracy Polski i Meksyku mówi tylko o dążeniu "w kierunku partnerstwa strategicznego", a nie ustanawia strategicznego partnerstwa. "Żeby można było w tym wymiarze dyplomatycznym, międzynarodowym mówić o współpracy strategicznej, podpisać taką deklarację, musi być spełniony cały szereg warunków, nad którym w tej chwili pracujemy. Ta deklaracja stanowi etap wstępny do ustanowienia strategicznej współpracy, co - mam nadzieję - nastąpi w najbliższych latach" - odparł Duda.

Dodał, że zaprosił prezydenta Meksyku do złożenia oficjalnej wizyty w Warszawie. "Mam nadzieję, że taka możliwość w przyszłym roku będzie" - powiedział.