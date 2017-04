Papież skierował list do Prymasa Polski

Ojciec Święty przypomniał, że zarówno w czasach pomyślnych, jak i trudnych dla narodu polskiego Gniezno pozostawało szczególnym punktem odniesienia w poszukiwaniu wolności, motywacji i sił do budowania dobra wspólnego oraz do duchowego wzrastania.

„Tak bardzo Ojciec Święty Franciszek kładzie nam na serce, byśmy kontynuowali troskę o duchową jedność Europy – powiedział abp Polak. – Europy zbudowanej na fundamentach Ewangelii, Europy wiernej Chrystusowi, ale jednocześnie Europy, która otwarta jest na człowieka w całej jego dramatycznej sytuacji, jaką przeżywa”.

Papież Franciszek życzy, by rozpoczynający się Rok Prymasowski był „okazją do rozeznawania nowych wyzwań i do szukania nowych sposobów docierania z ewangelicznym przesłaniem do współczesnego świata”.