Co Polacy myślą o „homomałżeństwach” i przyznaniu im prawa do adopcji?

Okazało się że Polacy w zdecydowanej większości nie popierają takich rozwiązań.

86,5 proc. obywateli popiera zawartą w Konstytucji definicję małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny (zdecydowanie popiera ją 61,3 proc., raczej popiera - 25,2 proc.). Poparcie to jest niemal równie wysokie u zwolenników wszystkich partii politycznych, obecnych w Sejmie. Najwyższe jest w elektoracie PiS - 95,2, najniższe – wśród zwolenników PO (80,6 proc.)

Na pytanie, czy pary homoseksualne powinny mieć prawo do zawarcia jednopłciowego „małżeństwa”, łączące się z prawem do adoptowania dzieci, 71 proc. respondentów odpowiedziało, że nie (zdecydowanie nie – 44,6 proc., raczej nie – 26,4 proc.). Przeciwnicy homomałżeństw adoptujących dzieci to 86,2 proc. wyborców PiS, 54,6 proc. elektoratu PO, 70,7 proc. elektoratu Kukiz'15, 60,2 proc. zwolenników Nowoczesnej i 77,9 proc. popierających PSL.

Badanie przeprowadzono na zlecenie Fundacji Mamy i Taty w kwietniu br. na reprezentatywnej próbie ogólnopolskiej 1011 respondentów.