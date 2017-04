Tusk jest dzisiaj ciemnogrodem

Nie ma chyba dzisiaj bardziej ciemnogrodzkiego stwierdzenia, niż uznanie, że „polskość to nienormalność”. Te słowa, które Tusk napisał 30 lat temu w miesięczniku Znak, przykleiły się do byłego premiera. On sam, jako polityk, w kolejnych latach nie zrobił nic, żeby je od siebie odkleić. A na tle zachodniej Europy, w której co chwila dochodzi do zamachów terrorystycznych, w której nieeuropejscy imigranci mogą demolować przedmieścia, w której przez miasta przetaczają się marsze półnagich gejów i w której coraz więcej młodych ludzi nie może znaleźć pracy, to właśnie Polska, z jej przywiązaniem do wiary, historii i tradycji, jest ostoją normalności.

Donald Tusk jako „Prezydent Europy” wydaje się być symbolem popularnego zabobonu dzisiejszych czasów, jakim jest wiara w świetlaną przyszłość integracji europejskiej. A przecież Unia Europejska chwieje się dzisiaj w posadach. Jeśli nokautujący cios nie przyjdzie z Paryża, to pewnie przyjdzie z Rzymu. Bruksela nie może poradzić sobie z kolejnymi kryzysami, a zaufanie Europejczyków do instytucji europejskich ciągle spada. Obecne elity europejskie są dzisiaj coraz bardziej osamotnione na świecie w swojej walce z globalnym ociepleniem czy w promowaniu genderowej ideologii. Machanie unijnymi flagami na powitanie Tuska w Warszawie oznacza dziś kurczowe trzymanie się przeszłości.

Trzeba dziś być naprawdę czarnosecinnym politykiem, aby wspierać ograniczanie obecności religii w życiu publicznym i wierzyć w to, że mężczyzna może być kobietą, albo w to, że dziecko nienarodzone może nie być człowiekiem. A to przecież Donald Tusk obiecywał członkom PO, że nie będzie klękał przed księdzem, to on otworzył drzwi dla Janusza Palikota i jego haseł, to w kierowanym przez niego rządzie pojawili się zwolennicy teorii genderowych. Dzieci rewolucji 68 to dzisiaj zdziadziali tetrycy, wpadający w histerię na dźwięk słowa Trump. Przewodniczący Rady Europejskiej niebezpiecznie się do nich zbliża.

Popieranie Donalda Tuska jest dzisiaj wyborem przeszłości. W świecie, który odwraca się od liberalnych elit i od idei nieskrępowanej globalizacji na rzecz powrotu do własnych, tradycyjnych tożsamości, tacy politycy, jak były polski premier, stają się przeżytkiem. I „Prezydent Europy” wpisuje się w obraz bardzo niemłodych KODowców, którzy wydają się nie akceptować zmieniającej się rzeczywistości.