Petycja ws. ustawy antyaborcyjnej - termin minął

Instytut Ordo Iuris przypomina parlamentarzystom o złożonej ponad pół roku temu petycji postulującej znaczne zwiększenie ochrony życia ludzkiego w okresie prenatalnym. Pomimo upływu wszystkich ustawowych terminów petycja do dnia dzisiejszego nie została załatwiona. Polacy chcący wzmocnienia ochrony życia dzieci przed urodzeniem mogą podpisać się pod apelem do parlamentarzystów.

Apel dostępny na stronie http://www.maszwplyw.pl/nie-odpuscimy-tej-petycji-m,68,k.html wzywa posłów z Komisji do spraw Petycji do jak najszybszego skierowania pod obrady Sejmu projektu dotyczącego ochrony życia, który jest przedmiotem petycji Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia.

Zgodnie z ustawą o petycjach, powinna zostać ona rozpatrzona bez zbędnej zwłoki i nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia złożenia petycji. W niniejszym przypadku petycję rozpatrzono nie tylko z ponad miesięcznym opóźnieniem, ale też w sposób unikający zajęcia stanowiska. Deklarowany i niezrealizowany zamiar skierowania dezyderatu do premier Szydło jest ewidentną grą na czas.

Przypomnijmy: Polska Federacja Ruchów Obrony Życia 14 września 2016 r. złożyła zaadresowaną do Marszałka Sejmu petycję, której przedmiotem jest projekt ustawy usuwającej z polskiego porządku prawnego trzy przesłanki pozwalające na dokonanie legalnej aborcji na koszt podatnika w publicznym zakładzie opieki zdrowotnej. W świetle Konstytucji i Regulaminu Sejmu petycja ta w oczywisty sposób spełnia zarówno wymogi formalne przewidziane art. 4 ustawy z 11 lipca 2014 r. o petycjach, zaś jej przedmiot w pełni koresponduje z kompetencjami Sejmu, co oznacza, że adresat petycji został wskazany poprawnie. Potwierdziła to także opinia Biura Analiz Sejmowych. Projekt zakłada nowelizację trzech ustaw: ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży, ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

Eksperci Instytutu Ordo Iuris podkreślają także, że przyjęty tryb petycji jest nader właściwy do dalszego procedowania tego projektu. Komisja do spraw Petycji, jako stała komisja sejmowa, na podstawie art. 118 Konstytucji dysponuje konstytucyjnie przyznanym jej prawem inicjatywy ustawodawczej. Biorąc pod uwagę obowiązującą Konstytucję RP oraz orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, jak również zobowiązania prawnomiędzynarodowe Polski, jedynym racjonalnym posunięciem jest zainicjowanie procesu legislacyjnego mającego na celu zbliżenie obowiązującego ustawodawstwa do stanu zgodności z art. 38 w związku z art. 30 Konstytucji.

Każdy poseł ślubował rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec Narodu oraz przestrzegać Konstytucji i innych praw Rzeczpospolitej (art. 104 ust. 1 Konstytucji RP). Artykuł 1 ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora zobowiązuje posłów do kierowania się dobrem Narodu.

Te ewidentne obowiązki posłów są całkowicie lekceważone przez członków Komisji do Spraw Petycji rozpatrujących złożoną w dniu 14 września 2016 r. petycję Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia, mającą na celu tak fundamentalną kwestię, jak poprawa prawnej ochrony życia dzieci w prenatalnym okresie ich rozwoju.

Petycja Instytutu Ordo Iuris odwołuje się do faktu publicznego zobowiązania się każdego posła do sumiennego wykonywania swych obowiązków oraz do przestrzegania Konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej. Dlatego członkowie Komisji Petycji wzywani są do niezwłocznego podjęcia decyzji o skierowaniu pod obrady Sejmu projektu ustawy, będącego przedmiotem petycji Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia.