O. Piotr Zajączkowski OFM Cap. z Zakroczymia wygłosił dwie konferencje, dotyczące mężczyzn i kobiet. Uznał, że najbardziej podstawową tożsamością człowieka jest jego płeć. W przypadku mężczyzn ich najważniejszym zadaniem jest ojcostwo: „Mężczyzna, który nie jest ojcem, nie jest sobą. Ojcostwo, to postawa, to prowadzenie drugiego człowieka do dojrzałości. Mężczyzna jednak nie rodzi się ojcem, musi się tego nauczyć, aby być oparciem dla innych” - głosił kapucyn.



Wymienił także pięć warunków do stania się ojcem. Na pierwszym miejscu znalazły się międzyludzkie relacje; na drugim umiejętność podejmowania decyzji, trzecia była władza, czyli wzięcia odpowiedzialności za innych, aby im służyć; następne miejsce zajęła walka na rzecz dobra, a piąte - miłość do ludzi: „Warto uczyć się ojcostwa od Ojca niebieskiego” – podkreślił rekolekcjonista.



O. Zajączkowski zwrócił też uwagę, że kobiety w przeciwieństwie do mężczyzn, nie muszą uczyć się macierzyństwa. Jednak być kobietą jest trudniej niż być mężczyzną, bo „to bardziej boli”. Uznał też, że kobiety „egzystują w relacji”, „rozświetlają samotność mężczyzny, jego skupienie się na sobie”. Są wprawdzie „piękne wewnętrznie”, jednak często towarzyszy im lęk, że nikt ich nie pokocha. Ta niewiara bierze się stąd, że grzech Ewy był „grzechem manipulacji”.



„Kobiety są jak otchłań, gdy chodzi o miłość – zawsze jest jej im za mało. Dlatego często budują relacje za wszelką cenę. Chcą zawłaszczać innych. Kobieta jest najpiękniejsza wtedy, gdy nie jest skupiona na sobie, ale daje miłość” – konkludował zakonnik.



W programie dnia skupienia dla pracowników instytucji diecezjalnych była Msza św. w zabytkowym kościele, której przewodniczył biskup płocki Piotr Libera, a koncelebrował biskup pomocniczy Mirosław Milewski. Ponadto miała miejsce adoracja Najświętszego Sakramentu. Uczestnicy spotkania modlili się też Koronką do Miłosierdzia Bożego.



W wielkopostnym dniu skupienia w Sierpcu wzięło udział kilkadziesiąt osób, duchownych i świeckich - pracowników Kurii Diecezjalnej, Sądu Biskupiego, Caritas Diecezji Płockiej, Muzeum Diecezjalnego, Archiwum Diecezjalnego, Wyższego Seminarium Duchownego, Katolickiego Radia Diecezji Płockiej i domu biskupiego.