"Rosja musi wybrać, po której stronie chce stać"

Sekretarz stanu USA Rex Tillerson oświadczył we wtorek po obradach szefów MSZ krajów G7 we włoskim mieście Lukka, że Rosja musi wybrać, po czyjej stronie chce stać w sprawie konfliktu w Syrii. Zaapelował do Moskwy o sojusz z Waszyngtonem i jego partnerami.

Tillerson oświadczył, że sojusz Rosji z prezydentem Syrii Baszarem el-Asadem i popierającymi go Iranem i libańskim Hezbollahem nie służy jej interesom. Szef amerykańskiej dyplomacji dodał, że Rosja musi wybrać, z kim chce współpracować.

"Mamy nadzieję, że rosyjski rząd dojdzie do wniosku, iż zawarł sojusz z niewiarygodnym partnerem" - oznajmił Tillerson, odnosząc się do Asada. "Jasne jest dla wszystkich, że panowanie rodziny Asadów zbliża się do końca" - powiedział.

Sekretarz stanu podkreślił, że Stany Zjednoczone nie mogą pozwolić na to, aby składy broni chemicznej, należące do reżimu Asada trafiły w ręce bojowników Państwa Islamskiego. Zarzucił ponadto Rosji, że przestała być gwarantem likwidacji syryjskiej broni chemicznej.

Zapewnił też, że jego kraj nie zaakceptuje użycia broni chemicznej ani w Syrii, ani nigdzie indziej.

Nawiązując do piątkowego amerykańskiego ataku na bazę syryjskich wojsk rządowych w odpowiedzi na atak chemiczny w mieście Chan Szajchun, Tillerson zaznaczył, że ostrzał rakietowy leżał w interesie bezpieczeństwa narodowego USA.

Francuski minister spraw zagranicznych Jean-Marc Ayrault relacjonując przebieg obrad stwierdził, że kraje G7 apelują do Rosji, by skończyła "z hipokryzją" w sprawie Syrii i współpracowała na rzecz zakończenia konfliktu. Moskwa musi "autentycznie i szczerze zaangażować się w proces polityczny, byśmy wydostali się z sytuacji, w jakiej się znaleźliśmy" - dodał. Według Ayrault amerykański atak rakietowy otworzył "małe okienko szansy" na zakończenie konfliktu.

Podobną opinię wyraził gospodarz spotkania w toskańskim mieście, włoski minister spraw zagranicznych Angelino Alfano. Powiedział on też, że Rosja nie może zostać "wepchnięta do narożnika" w sprawie Syrii. Alfano ogłosił po obradach, że nie ma porozumienia wśród G7 w sprawie nowych sankcji na Rosję jako "skutecznego narzędzia do osiągnięcia wyznaczonych celów w Syrii".