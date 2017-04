Noc Konfesjonałów - z aplikacją na smartfony i serwisem internetowym

Po raz ósmy podczas Wielkiego Tygodnia w kościołach w całej Polsce potrwa Noc Konfesjonałów, czyli możliwość skorzystania z sakramentu pokuty dla tych osób, którym trudno było skorzystać ze spowiedzi w Wielkim Poście. Do inicjatywy co roku przyłącza się coraz więcej kościołów.

Noc Konfesjonałów to społeczna akcja, która od 8 lat organizowana jest podczas Wielkiego Tygodnia, najczęściej w nocy z Wielkiego Piątku na Wielką Sobotę, choć w niektórych miejscach z nocnej spowiedzi można skorzystać także w inne dni Wielkiego Tygodnia. Spowiedziom towarzyszą modlitwy, czuwania, adoracje i nauki pomagające w przygotowaniu do sakramentu spowiedzi.

Celem Nocy konfesjonałów jest przede wszystkim wyjście naprzeciw ludziom zabieganym, zapracowanym, żyjącym w nieustannym pośpiechu i zwrócenie im uwagi na duchowy wymiar Świąt Zmartwychwstania Pańskiego.

Pierwsza edycja Nocy Konfesjonałów zorganizowana została dla uczczenia piątej rocznicy śmierci św. Jana Pawła II w 2010 r. W pierwszym roku w inicjatywie wzięły udział jedynie trzy świątynie, ale od tego czasu liczba kościołów systematycznie rośnie. W 2013 i 2014 było ich już 127, rok później - 162, a w 2016 - 189.

W tym roku do Nocy Konfesjonałów zgłosiło się na razie 50 świątyń, ale na pewno będzie ich więcej, gdyż nie wszystkie inicjatywy, o których wiadomo w samych diecezjach, zostało wpisanych online na stronę. Najczęściej planuje się przeprowadzenie całodobowej spowiedzi w noc z Wielkiego Czwartku na Wielki Piątek.

Wrocław będzie miastem goszczącym Noc Konfesjonałów w trzynastu świątyniach z Wielkiego Wtorku 11 kwietnia na Wielką Środę 12 kwietnia. Aby ułatwić wiernym przygotowanie do spowiedzi wielkanocnej archidiecezja przygotowała 50 tys. sztuk rachunku sumienia. W najbliższym czasie trafi on do rąk wrocławian. Wolontariusze będą wręczać je pod galeriami handlowymi, na przystankach, w środkach komunikacji miejskiej czy na wrocławskim Rynku. Poza tym o inicjatywie będą informowały bilbordy, które pojawią się w całym mieście.

Noc Konfesjonałów w Lublinie zaplanowano w ośmiu świątyniach, od godz. 21.00 do północy w Wielki Piątek 14 kwietnia. Czuwania modlitewne połączone ze sprawowaniem sakramentu pokuty i pojednania zostaną zorganizowane przede wszystkim z myślą o tych, którzy przyjeżdżają z daleka do domu na święta i którym trudno było skorzystać ze spowiedzi podczas rekolekcji wielkopostnych.

Będą to m.in. archikatedra lubelska, bazylika św. Stanisława (oo. dominikanów) na Starym Mieście, pojezuicki kościół św. Piotra Apostoła przy ul. Królewskiej czy Kościół parafialny pw. Niepokalanego Poczęcia NMP (księży marianów). Świątynie te zostaną odpowiednio oznakowane. Do dyspozycji wiernych będą też ulotki pomocne w przygotowaniu do spowiedzi.

W archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej, gdzie odbyła się pierwsza Noc Konfesjonałów (2 kwietnia 2010, by upamiętnić piątą rocznicę śmierci św. Jana Pawła II), w tym roku na razie zaplanowana jest przez całą noc z 13 na 14 kwietnia, w godz. 22.00-6.00 w dwóch świątyniach: bazylice archikatedralnej i w Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na Osiedlu Słoneczne w Szczecinie.

W Rzeszowie na Noc Konfesjonałów zarejestrowały się na razie trzy parafie: Podwyższenia Krzyża Świętego, Fara (kościół pw. św. Stanisława i św. Wojciecha) i kościół akademicki pw. św. Jadwigi Królowej. Całodobowa spowiedź potrwa tam w Wielką Środę w godz. 21.00-6.00.

Diecezja zamojsko-lubaczowska organizuje Noc Konfesjonałów po raz trzeci, tym razem w pięciu miastach. W Biłgoraju odbędzie się ona w kościele pw. św. Marii Magdaleny nocą z Wielkiego Czwartku na Wielki Piątek w godz. od 21.37 (godzina śmierci św. Jana Pawła II) do godz. 2.00. Podobnie w parafii pw. św. Mikołaja w Hrubieszowie, w parafii NSPJ w Tomaszowie Lubelskim i w kościele rektoralnym św. Katarzyny w Zamościu. Natomiast w parafii św. Stanisława BM w Lubaczowie całodobowa spowiedź potrwa w nocy z 14 na 15 kwietnia w godz. od 24.00 do 8.00.

W diecezji sosnowieckiej przez całą noc z Wielkiego Piątku na Wielką Sobotę (14/15 kwietnia w godz. 20.00-6.00) kapłani będą sprawować sakrament pokuty w dwunastu kościołach w Będzinie, Czeladzi, Dąbrowie Górniczej, Jaworznie, Sosnowcu, Ogrodzieńcu, Olkuszu i Wolbromiu.

Z inicjatywy papieża Franciszka w diecezjach całego świata odbywa się podobna akcja o nazwie „24 godziny dla Pana”, polegająca na całodobowej adoracji Najświętszego Sakramentu i czuwaniu w konfesjonałach. W tym roku Franciszek zachęcił do owocnego przeżycia tej inicjatywy, służącej ponownemu odkryciu sakramentu pojednania.

W większości diecezji taka akcja już się odbyła pod koniec marca. W Poznaniu będzie można skorzystać z sakramentu pokuty przez całą dobę od piątku 7 kwietnia godz. 17.00 do soboty 8 kwietnia godz. 17.00. Miejscem całodobowej spowiedzi będzie kolegiata farna pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy, św. Marii Magdaleny i św. Stanisława Biskupa przy ul. Gołębiej 1.

Otwarte konfesjonały dostępne będą jednak nie tylko dla mieszkańców dużych miast. Z nocnej spowiedzi mogą skorzystać także mieszkańcy m.in. Andrychowa, Biłgoraja, Człuchowa, Karniewa, Międzyrzecza czy Wieliczki.

Do inicjatywy dołączają także polskie kościoły zagranicą. Np. w piątek 7 kwietnia na "Wieczór Konfesjonałów" w godz. 20.00-23.00 zapraszają księża zmartwychwstańcy z Polskiej Misji Katolickiej w Wiedniu.

Pełna lista wciąż przybywających świątyń znajduje się na stronie www.nockonfesjonalow.pl, gdzie można także dodać parafię do listy organizujących spowiedź. Serwis internetowy oraz specjalna aplikacja na smartfony umożliwiają szybkie znalezienie najbliższego "kościoła w akcji" m.in. wraz rachunkiem sumienia, warunkami dobrej spowiedzi, przewodnikiem "co i jak" w konfesjonale oraz zbiorem popularnych modlitw, często stanowiących przedmiot pokuty.