Mniszki klauzurowe na Jasnej Górze

Gościem spotkania był we wtorek prefekt Kongregacji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego. W ponad 80 polskich klasztorach za klauzurą żyje ok. 1400 sióstr.

Po 66 latach papież Franciszek skierował do mniszek specjalny dokument zatytułowany „Szukajcie Oblicza Bożego”. Kard. João Braz de Aviz podkreślił, że jest on dowodem miłości i tego, jak Ojciec Święty ceni życie kontemplacyjne w dzisiejszym świecie. „To jest ta cząstka sióstr, które pojęły, jak Bóg jest wielki, jak kocha. Zrozumiały, że trzeba Mu wszystko oddać i temu poświeciły całe swoje życie. To jest bardzo ważne dla każdego z ludzi, dla których Bóg już się nie liczy” – wskazał hierarcha.

Spotkania z udziałem przedstawicielek niemal wszystkich klasztorów odbywają się co trzy lata. Ich cel stanowi wspólne spojrzenie na to, jak wygląda życie kontemplacyjne we wspólnotach, jak rozwijają się zgromadzenia i jak dziś „iść i głosić”. Tak mówi s. Weronika Sowulewska przewodnicząca Konferencji Przełożonych Żeńskich Klasztorów Kontemplacyjnych: „ten ciągły ruch, to podążanie do przodu jest wpisane w życie kontemplacyjne klauzurowe, mamy głosić, dawać swoją obecnością świadectwo o tym, że Bóg jest, że jest miłością”.

Siostry zastanawiają się m.in. nad aktualnymi oczekiwaniami świata względem życia kontemplacyjnego. Podobnie jak w całym Kościele i w Polsce zmniejsza się liczba powołań, dlatego wielkim wyzwaniem pozostaje także refleksja nad tym, jak współczesnemu człowiekowi ukazywać piękno radykalnego życia z Chrystusem.