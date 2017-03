Kanclerz Merkel zadowolona z wyniku wyborów w Saarze

W związku z dobrym wynikiem niemieckiej CDU w niedzielnych wyborach w kraju związkowym Saara, szefowa tej partii, kanclerz Angela Merkel demonstrowała w poniedziałek optymizm w kwestii jesiennych wyborów do Bundestagu.

"Zobaczyliśmy, że w ciągu najbliższych sześciu miesięcy jest jeszcze wiele do zrobienia, ale wczorajszy dzień był piękny, a tym samym dodający otuchy" - powiedziała Merkel w Berlinie na wspólnej konferencji prasowej z szefową rządu Saary, Anegret Kramp-Karrenbauer.

"Wczorajsze głosowanie było wotum zaufania" - oświadczyła szefowa rządu Saary.

CDU zdobyła w Saarze 40,7 proc., poprawiając o 5,5 pkt procentowego swój wynik w porównaniu z poprzednimi wyborami w 2012 roku. SPD uzyskała 29,6 proc. (spadek o 1 pkt proc. wobec 2012 roku), a postkomunistyczna Lewica - 12,9 proc. (spadek o 3,2 pkt proc.).

Antyislamska i antyimigracyjna Alternatywa dla Niemiec (AfD), która w Saarze startowała po raz pierwszy, zdobyła 6,2 proc., wchodząc tym samym do jedenastego z 16 parlamentów regionalnych w RFN.

Poniżej 5-procentowego progu wyborczego znaleźli się Zieloni z wynikiem na poziomie 4 proc., a także liberalna FDP, która zanotowała wynik 3,3 proc. Do landtagu nie dostała się także Partia Piratów, która zdobyła zaledwie 0,7 proc. głosów (w 2012 r. - 7,4 proc.).

Wybory do parlamentu regionalnego w Saarze uznaje się za pierwszy ważny probierz nastrojów wyborców na początku roku wyborczego w RFN. W maju odbędą się wybory do regionalnych parlamentów w krajach związkowych Szlezwik-Holsztyn oraz Nadrenia Północna-Westfalia, a 24 września wybierani będą posłowie Bundestagu.

W jesiennych wyborach Merkel będzie się ubiegała o czwartą kadencję na czele rządu. Kandydatem socjaldemokratów (SPD) będzie nowy przewodniczący tej partii Martin Schulz.

Merkel podkreśliła w poniedziałek, że ważny jest nie tylko dobry bilans dokonań; trzeba także przekonać wyborców, że potrafi się rozwiązywać problemy przyszłości. Samo doświadczenie jeszcze nie wystarczy do zwycięstwa; potrzebne jest także zaufanie wyborców - wskazała.

Agencja dpa zwraca uwagę, że próżne okazały się nadzieje socjaldemokratów na to, że popularność, jaką cieszy się ich nowy przewodniczący, da im zwycięstwo w Saarze. CDU rządzi w tym kraju związkowym od 18 lat. Wynik niedzielnych wyborów oznacza, że SPD będzie w Saarze nadal "młodszym partnerem koalicyjnym".

Merkel nie chciała spekulować na temat koalicji rządzącej po wyborach do Bundestagu. Uznała, że spekulowanie w marcu, co będzie możliwe we wrześniu, jest przedwczesne.