Kukiz o wotum nieufności: Nie widzę powodu, by brać udział w tej hucpie

Nie widzę powodu, by brać udział w hucpie; to międzypartyjne igrzyska - w ten sposób lider Kukiz'15 Paweł Kukiz skomentował wniosek PO o konstruktywne wotum nieufności wobec rządu Beaty Szydło.

Platforma Obywatelska w piątek zaprezentowała wniosek o konstruktywne wotum nieufności wobec rządu; jako kandydat na premiera wskazany został w nim lider PO Grzegorz Schetyna. Wniosek Platformy ma trafić do Sejmu w poniedziałek.

"Ludzie znów dają się wciągnąć w międzypartyjne igrzyska. W akcje prowadzące do niczego. Jest rzeczą oczywistą, że PiS posiada wystarczającą liczbę posłów, by żaden wniosek wszystkich razem wziętych opcji parlamentarnych nie przeszedł. A w szczególności wniosek de facto o to, by Schetyna objął funkcję premiera" - napisał Kukiz w poniedziałek na portalu społecznościowym. Jak ocenił, akcja PO skazana jest na porażkę.

Zdaniem Kukiza, Platforma zaczyna powracać do poziomu arogancji sprzed przegranych wyborów parlamentarnych. Jak zauważył, ani PSL ani Kukiz'15 nie były nawet poinformowane o planach zgłoszenia wniosku o konstruktywne wotum nieufności, a politycy tych ugrupowań o wszystkim dowiedzieli się z mediów.

"Dla mnie sam ten fakt jest wystarczającym powodem, by się na nich wypiąć. Poza tym Kukiz'15 nie udzielił wotum zaufania rządowi premier Szydło już na początku kadencji Sejmu i nic się w tej kwestii nie zmieniło" - podkreślił lider Kukiz'15.

"Nie widzę więc powodu, by brać udział w tej hucpie i tym samym wzmacniać pozycję tych, spośród których wielu powinno dawno trafić za kraty, zamiast np. na Ukrainę" - napisał Kukiz.

Wcześniej Kukiz mówił, że podczas głosowania nad wnioskiem o wotum nieufności wstrzyma się od głosu.

Głosowanie nad wnioskiem o konstruktywne wotum nieufności odbywa się nie wcześniej niż po upływie 7 dni od jego złożenia. Do wyrażenia rządowi wotum nieufności potrzebna jest większość ustawowej liczby posłów, czyli co najmniej 231.