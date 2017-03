Stoch spadł na drugie

Na drugiej pozycji uplasował się Niemiec Andreas Wellinger, a na trzeciej jego rodak Markus Eisenbichler. Maciej Kot był 11., a Dawid Kubacki 23.

Po pierwszej serii w zawodach prowadził Wellinger po najdłuższej próbie na 133,5 m. Niemiec miał 1,7 pkt przewagi nad Kraftem, który osiągnął 130 m, i 12 pkt nad trzecim Japończykiem Daiki Ito - 127,5 m. Stoch osiągnął 126 m i plasował się piątej pozycji ze stratą 14 pkt do lidera, co jednak nie wróżyło jego późniejszych kłopotów.

W serii finałowej dwukrotny złoty medalista olimpijski z Soczi miał poważne problemy w drugiej fazie lotu, gdy ratował się przed upadkiem. Skoczył tylko 114,5 m i zajął w konkursie 22. miejsce. Nie wystarczyło to, by pozostać na prowadzeniu w klasyfikacji generalnej. Kraft wykorzystał szansę i odebrał mu żółty plastron lidera. Poszybował na 132. metr i nie pozostawił rywalom złudzeń, włącznie z prowadzącym na półmetku Wellingerem, że obecnie jest w najlepszej formie.

Był to ósmy z rzędu indywidualny konkurs PŚ, a 10. łącznie z mistrzostwami świata w Lahti, w którym Austriak nie zszedł z podium. Obecnie ma 31 pkt przewagi nad Stochem, choć po zawodach w Zakopanem 22 stycznia, w których nie wystąpił, tracił do Polaka aż 293.

O dominacji Krafta świadczy także klasyfikacja cyklu Raw Air - po pięciu z 16 skoków ma 20,5 pkt przewagi nad Wellingerem.

W Oslo najlepiej z biało-czerwonych spisał się Żyła. Po pierwszej serii był dziewiąty (124 m), w drugiej pomimo krótszej próby - 119,5 m, zdołał pozycję w czołowej "10" utrzymać. Podwójny medalista MŚ niedawnych w Lahti równo i daleko skakał również w sobotę w drużynie i plasuje się na czwartej pozycji w norweskim cyklu.

Bardzo dobrze w finale zaprezentował się Kot. Zakopiańczyk po pierwszej próbie nie był z siebie zadowolony, gdyż uzyskał tylko 117 m i zajmował 25. lokatę. W finale oddał skok zdecydowanie lepszy, osiągnął 125,5 m, dzięki czemu awansował aż o 14 pozycji.

Formy natomiast nie odzyskał "dominator" w poprzedniego sezonu Słoweniec Peter Prevc. W Oslo uplasował się na 16. pozycji, w klasyfikacji PŚ jest 10.

Następny konkurs Pucharu Świata odbędzie się we wtorek w Lillehammer. Poprzedzą go poniedziałkowe kwalifikacje, które również będą zaliczane do Raw Air. <PRE> Wyniki konkursu w Oslo:

1. Stefan Kraft (Austria) 267,5 (130,0/132,0 m) 2. Andreas Wellinger (Niemcy) 258,6 (133,5/127,0) 3. Markus Eisenbichler (Niemcy) 244,1 (125,5/128,5) 4. Daiki Ito (Japonia) 243,5 (127,5/124,5) 5. Andreas Stjernen (Norwegia) 241,7 (124,5/126,0) 6. Robert Johansson (Norwegia) 239,5 (126,0/128,5) 7. Daniel Andre Tande (Norwegia) 236,8 (128,5/123,0) 8. Manuel Fettner (Austria) 227,7 (127,0/123,0) 9. Piotr Żyła (Polska) 227,2 (124,0/119,5) 10. Johann Andre Forfang (Norwegia) 224,6 (114,5/129,5) 11. Maciej Kot (Polska) 222,3 (117,0/125,5) ... 22. Kamil Stoch (Polska) 211,2 (126,0/114,5) 23. Dawid Kubacki (Polska) 211,0 (120,5/118,0) 46. Jan Ziobro (Polska) 80,3 (109,5)

Klasyfikacja generalna PŚ (po 22 z 27 zawodów):

1. Stefan Kraft (Austria) 1320 pkt 2. Kamil Stoch (Polska) 1289 3. Daniel Andre Tande (Norwegia) 1155 4. Andreas Wellinger (Niemcy) 928 5. Maciej Kot (Polska) 907 6. Domen Prevc (Słowenia) 899 7. Michael Hayboeck (Austria) 687 8. Manuel Fettner (Austria) 654 9. Markus Eisenbichler (Niemcy) 647 10. Peter Prevc (Słowenia) 574 11. Piotr Żyła (Polska) 558 ... 19. Dawid Kubacki (Polska) 307 28. Jan Ziobro (Polska) 119 30. Stefan Hula (Polska) 110 60. Aleksander Zniszczoł (Polska) 9 63. Klemens Murańka (Polska) 4

Klasyfikacja Pucharu Narodów:

1. Polska 4753 pkt 2. Austria 4508 3. Niemcy 4458

Klasyfikacja Raw Air (po 5 z 16 skoków):

1. Stefan Kraft (Austria) 671,8 pkt 2. Andreas Wellinger (Niemcy) 651,3 3. Markus Eisenbichler (Niemcy) 622,3 4. Piotr Żyła (Polska) 619,4 5. Peter Prevc (Słowenia) 613,7 6. Andreas Stjernen (Norwegia) 612,9 ... 14. Maciej Kot (Polska) 589,7 15. Kamil Stoch (Polska) 587,4 17. Dawid Kubacki (Polska) 572,7 47. Jan Ziobro (Polska) 201,9 63. Stefan Hula (Polska) 91,6