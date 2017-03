Premier Szydło: dziękuję Jackowi Saryusz-Wolskiemu za to, że zgodził się być kandydatem polskiego rządu na szefa Rady Europejskiej. Rada Europejska straciła okazję do tego, by mieć przewodniczącego, który mógł wprowadzić nas na pole głębokich reform - tak premier Beata Szydło skomentowała na konferencji w Brukseli wybór Donalda Tuska na przewodniczącego Rady Europejskiej

- Donald Tusk nie był kandydatem polskiego rządu; nie jest dobrym przewodniczącym Rady Europejskiej - powiedziała Beata Szydło - Jeśli kandydat nie ma wsparcia polskiego rządu, to jest to dla nas fundamentalny powód, ażeby nie mógł być wybrany na funkcję, do której pretenduje. Źle się stało, że wybór szefa Rady Europejskiej przeprowadzono wbrew państwu, z którego pochodził kandydat, to jest bardzo niebezpieczny precedens. Dla Polski najważniejsze są zasady, nie ma takiego kompromisu, za który sprzedalibyśmy interes Polski, polskiego państwa i polskich obywateli. Zgłosiłam, iż nie będę przyjmować konkluzji z tego szczytu Unii Europejskiej.