Polska w rankingu najlepszych państw świata. Niespodzianka?

W raporcie „Best Countries” przygotowanym przez US News&World Report i firmę Y&R Bav Consulting we współpracy z Uniwersytetem Wharton w Pensylwanii zbadano 80 państw z całego świata.

Raport brał pod uwagę 9 kategorii: atrakcyjność turystyczna, prawa obywatelskie, wpływy kulturowe, przedsiębiorczość, dziedzictwo historyczne, dynamizm gospodarczy, otwartość dla biznesu, siła polityczna i jakość życia. Pierwsze miejsca w rankingu zajęły: Szwajcaria, Kanada i Wielka Brytania. Na ostatnich miejscach można znaleźć Serbię, Iran i Algierię. Nasz kraj zajął 31. miejsce. Wyprzedziły nas m.in. Rosja, Grecja i Izrael. Za nami znalazły się za to Czechy, Węgry czy Arabia Saudyjska.

Nasz kraj został doceniony zwłaszcza w dziedzinie praw obywatelskich i dziedzictwa historycznego. Wysokie miejsce w tym obszarze zawdzięczamy przede wszystkim wysokiemu poziomowi wolności religijnej oraz równości kobiet i mężczyzn. Dobrze oceniona została też polska dbałość o prawo własności. Wyróżnia się też nasza bogata historia i kulturowa dostępność. Za to przedostatnie miejsce na liście Polska zajmuje pod względem dynamizmu gospodarki. Według rankingu, nasze przedsiębiorstwa nie są unikatowe ani wyróżniające się.

W innych rankingach US News&World Report nasz kraj najlepiej wypadł jako miejsce do inwestowania - zajął 5. miejsce. Wysoko znaleźliśmy się też w rankingu najlepszego kraju do rozpoczęcie kariery (16. miejsce) czy wychowania dzieci (21. miejsce), a także w rankingu najlepszych krajów dla kobiet (21. miejsce). Samo badanie „Best Countries” przeprowadzono na podstawie ponad 20 tys. ankiet przeprowadzonych na sześciu kontynentach.