Wielki Post buduje wspólnotę pokutników. Czy to Europa, czy Ameryka Południowa, młodzi i starzy, kobiety i mężczyźni. Uznajemy naszą słabość, po to by na nowo odkryć, że Bóg nas wybawił i wezwał świętym powołaniem nie na podstawie naszych czynów, lecz stosownie do własnego postanowienia i łaski, która nam dana została w Chrystusie Jezusie przed wiecznymi czasami (2 Tm 1,9). Tylko On może nas przemienić.