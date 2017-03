Merkel za Europą różnych prędkości

"Musimy odważyć się na to, by niektóre kraje szły do przodu, jeżeli nie wszyscy będą chcieli brać udział" - powiedziała Merkel przed spotkaniem w gronie czworga. Za takim rozwiązaniem opowiedział się też Hollande. Wymienił obronę oraz pogłębioną współpracę w ramach unii gospodarczej i walutowej.

"Musimy być Unią, która nie tylko obiecuje, lecz także rzeczywiście zapewnia ludziom ekonomiczny dobrobyt, miejsca pracy, bezpieczeństwo socjalne" - zaznaczyła szefowa niemieckiego rządu.

Spotkanie w Wersalu na zaproszenie Hollande'a poświęcone było przygotowaniom do dwóch szczytów UE, które odbędą się w tym miesiącu.

Merkel opowiadała się w minionych tygodniach kilkakrotnie za Unią różnych prędkości, m.in. podczas nieformalnego szczytu UE na Malcie.