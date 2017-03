Papież: Traktujcie Biblię jak telefon komórkowy

– Co by się stało, gdybyśmy czytali wiadomości Boga zawarte w Biblii, tak jak czytamy wiadomości z komórki... – zastanawiał się papież Franciszek podczas rozważania towarzyszącego modlitwie Anioł Pański.

W swoich rozważaniach papież nawiązał do niedzielnego Ewangelii przedstawiającej scenę kuszenia Chrystusa przez szatana. Papież zwrócił uwagę, że w odpowiedzi na pokusy Jezus „nie wypowiada ani słowa od siebie”, ale „odpowiada wyłącznie Słowem Bożym”.

Ojciec Święty stwierdził, że chrześcijanie powinni pójść śladami Jezusa. – Dlatego należy zapoznać się z Biblią: czytać ją często, rozważać, przyswajać. Biblia zawiera Słowo Boże, które jest zawsze aktualne i skuteczne – stwierdził papież.

– Ktoś powiedział: co by się stało, gdybyśmy traktowali Biblię tak jak traktujemy nasze telefony komórkowe? Gdybyśmy nosili ją zawsze przy sobie, gdybyśmy po nią wracali, gdy jej zapomnimy, gdybyśmy ją otwierali wielokrotnie w ciągu dnia, gdybyśmy czytali wiadomości Boga zawarte w Biblii, tak jak czytamy wiadomości z komórki… – zastanawiał się Franciszek.

Wskazał, że „gdybyśmy zawsze mieli Słowo Boże w sercu, żadna pokusa nie mogłaby oddalić nas od Boga i żadna przeszkoda nie mogłaby nas do skłonić do zboczenia z drogi dobra; umielibyśmy pokonywać nasze codzienne sugestie zła, które jest w nas i poza nami. Bylibyśmy bardziej zdolni do przeżywania życia zmartwychwstałego według Ducha Świętego, przyjmując i miłując naszych braci, zwłaszcza tych najsłabszych i najbardziej potrzebujących, a także naszych nieprzyjaciół”.

Po udzieleniu błogosławieństwa Ojciec Święty pozdrowił obecnych wiernych, w tym przybyłych z Warszawy. Przypomniał, że rozpoczęty w Środę Popielcową Wielki Post jest pielgrzymką ludu Bożego ku Wielkanocy. Jest to droga nawrócenia, walki ze złem za pomocą oręża modlitwy, postu i uczynków miłosierdzia.

– Życzę wszystkim, aby pielgrzymka wielkopostna była owocna i proszę was o pamięć w modlitwie za mnie i moich współpracowników z Kurii Rzymskiej, rozpoczynających dziś wieczorem tygodniowe rekolekcje” – prosił Franciszek.