Od 1 marca wyższe emerytury

Od pierwszego marca rewaloryzowane będą emerytury Polaków. Dla prawie 1,5 mln Polaków będą to najwyższe podwyżki w historii.

Od 1 marca minimalna wartość emerytury, renty rodzinnej i renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy mają zostać podniesione do połowy najniższego wynagrodzenia, czyli do poziomu 1000 zł. Podwyżka o prawie 120 zł ma dotyczyć prawie 1,5 mln osób, w tym 350 tys. ubezpieczonych w KRUS, i będzie ona dla nich najwyższa w historii rewaloryzacji.

1 marca każdego roku przeprowadzona jest waloryzacja rent i emerytur. W tym roku wzrosną one o 0,75 proc. Wzrosną też wartości dodatków: pielęgnacyjnego, kombatancki, za tajne nauczanie, kompensacyjny, dla sieroty zupełnej i dla inwalidy wojennego. Wzrosną też najniższe wartości renty socjalnej i renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy.

Rząd zapowiada też, że nie będzie żadnych ograniczeń w dorabianiu na emeryturze. Przywrócony ma być za to stary wiek emerytalny, 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn.