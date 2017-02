Kard. Müller: Uprawniona różnica opinii i zgodność z papieżem

Zapytany, czy w kwestii komunii dla rozwodników żyjących w nowym związku Papież domaga się nowego kroku, prefekt Kongregacji Nauki Wiary odpowiedział: „Mamy jasne przesłanie Jezusa i Pisma Świętego o fundamencie małżeństwa w zbawczej woli Boga. Uwarunkowania socjologiczne się zmieniają, ale trzeba też pamiętać, że istnieją różne antropologie, niezgodne z naszą, która opiera się na Słowie Bożym. Trzeba głosić Ewangelię bez przeinaczeń. Franciszek chce, by Lud Boży odczuł bliskość Dobrego Pasterza w przepowiadaniu i świadectwie życia chrześcijańskiego”.

Zapytany, czy Papież ma w Kurii Rzymskiej przeciwników, kard. Müller zapewnił, że wszyscy studiowali teologię i wiedzą, jaka jest misja Papieża i jakie jest jego znaczenie dla każdego. „Żyjemy w emocjonalnej i faktycznej jedności z Franciszkiem. Niestety, niektóre media zauważają jedynie uprawnioną różnicę opinii, a nie tę wielką harmonię” – powiedział szef najważniejszego urzędu Kurii Rzymskiej. Przyznał on również, że niektóre skrajne media, zwłaszcza internetowe, próbują go przeciwstawić Papieżowi, czego on jednak w żadnym wypadku nie podziela. „Wszyscy służymy dziełu Papieża, współpracujemy, by służyć jego misji” – podkreślił kard. Müller.

Prefekt Kongregacji Nauki Wiary odniósł się również do sprawy zapobiegania nadużyciom seksualnym względem nieletnich. Podkreślił, że Kościół w odróżnieniu od wielu innych instytucji konsekwentnie wprowadza w życie zasadę zerowej tolerancji i w przeciwieństwie do państwowego wymiaru sprawiedliwości nie uznaje w takich przypadkach przedawnień.