Teatr Powszechny wydał oświadczenie ws. "Klątwy"

Spektakl, w którym m.in. w wulgarny sposób sprofanowano krzyż i postać św. Jana Pawła II gości na deskach Teatru Powszechnego od 18 lutego br. W spektaklu także pośrednio nawoływano do zamordowania Jarosława Kaczyńskiego, znieważono Polskę i flagę Watykanu, a także publicznie namawiano do bezprawnej aborcji. Obsceniczny i bluźnierczy utwór spotkał się z powszechną krytyką, a do prokuratury wpłynęło zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.

Tymczasem teatr wydał oświadczenie w sprawie spektaklu, w którym wzywa do "zaprzestania medialnych manipulacji i mowy nienawiści".

"Zagwarantowana każdemu w art. 73 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej wolność twórczości artystycznej oraz zapewniona każdemu w art. 54 Konstytucji wolność wyrażania poglądów, nawet w obliczu tak trudnych tematów i mocnych środków wyrazu, nie powinna być kwestionowana" - czytamy w oświadczeniu. "Wszelkie sceny przedstawione w spektaklu są odzwierciedleniem wyłącznie wizji artystycznej".

Twórcy bronią się, że w spektaklu nikt nie wzywa do popełnienia przestępstwa. "W spektaklu 'Klątwa' nikt nie nawołuje do popełnienia zabójstwa ani jakiegokolwiek innego przestępstwa, w czasie spektaklu cytowany jest przepis kodeksu karnego, który nie zezwala na tego typu zdarzenie. Spektakl nie ma również na celu obrazy uczuć religijnych i zniewagi przedmiotów kultu religijnego."

Przypomnijmy, że jedną ze scen w spektaklu jest imitacja seksu oralnego z figurą św. Jana Pawła II. Aktorka grająca tę rolę została już wyrzucona z TVP.

"Docenić należy, że władze Warszawy nie zamierzają cenzurować wypowiedzi artystycznych, pozostawiając ocenę potencjalnego naruszenia przepisów niezawisłym sądom powszechnym" - czytamy także w oświadczeniu.

Na koniec dyrektor teatru podaje, że "Wszystkie dotychczas zagrane spektakle zakończyły się długimi owacjami."

