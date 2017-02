Latem transseksualna lalka zaatakuje USA

Jared Jennings, który nazywa siebie Jazz, aktywnie działa na rzecz osób transseksualnych. Dzieli się swoim życiem w programie "Jazz Jennings". Bierze hormony, będzie mieć wszczepione implanty.

Na Instagramie Jazz wrzucił ostatnio zdjęcie lalki z podpisem: "To pierwsza transseksualna lalka na rynku i wiecie co? To ja!!! (...) Będzie można ją kupić od lipca, mam nadzieję, że ukaże ona transseksualistów w dobrym świetle, bo jesteśmy tacy jak inni ludzie. Dla tych, którzy pytają: to jest pierwsza "transseksualna" lalka ponieważ jest wzorowana na kimś, kto jest trans. Oczywiście to jest wciąż normalna lalka dla dziewczyn, bo ja też nią jestem: normalną dziewczyną".

Premiera lalki miała miejsce w zeszłym tygodniu w Nowym Jorku na targach zabawek.

Transgender Doll After Jazz Jennings

Brei Burries