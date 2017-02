"Nie ma rozmów o dacie spotkania Putina i Trumpa"

"Na razie sprawa ta nie była jeszcze omawiana konkretnie kanałami dyplomatycznymi. Mamy pewne plany, ma je zapewne także strona amerykańska, lecz wspólnie jeszcze tego nie omawialiśmy" - powiedział Uszakow dziennikarzom.

Przypomniał, że prezydent Putin ma wziąć udział w szczycie G20, który odbędzie się w lipcu w Niemczech. G20 to nieformalny klub zrzeszający 19 największych gospodarek świata i Unię Europejską. W ramach niemieckiej prezydencji 7-8 lipca w Hamburgu odbędzie się spotkanie szefów państw i rządów krajów G20.

Uszakow wspomniał też o omawianych w mediach różnych wariantach czasu i miejsca pierwszego spotkania prezydentów Rosji i USA, a także o wysuwanych propozycjach.

Jako przykład przytoczył propozycję prezydenta Słowenii Boruta Pahora, który oświadczył, że jego kraj jest gotów być gospodarzem spotkania przywódców Rosji i USA.

"Jak wiecie, prezydent Słowenii sygnalizował gotowość przyjęcia takiego spotkania u siebie w kraju, lecz konkretnie sprawa ta nie była jeszcze omawiana przez Amerykanów i Rosjan. Konkretne daty, parametry takiego spotkania w ogóle nie były jeszcze omawiane" - powiedział na briefingu Uszakow.

Sam Putin na spotkaniu z prezydentem Pahorem w Moskwie 10 lutego powiedział, że nie ma nic przeciwko temu, by do spotkania z Trumpem doszło w stolicy Słowenii, Lublanie. Zastrzegł jednak wówczas, że zależy to "od wielu okoliczności, spraw bieżących".