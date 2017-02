Czego można nauczyć się od ptaków? Jezus mówi: „Przypatrzcie się ptakom podniebnym: nie sieją ani żną i nie zbierają do spichlerzy, a Ojciec wasz niebieski je żywi. Czyż wy nie jesteście ważniejsi niż one?”(Mt 6,26). Zaufanie do Boga sprawia, że nie obciążają nas nadmiernie troski doczesne. Kto ufa Bożej opatrzności, ten poleci wyżej niż ptaki. Do nieba.