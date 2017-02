Skandaliczny spektakl w Teatrze Powszechnym

W sobotę odbyła się premiera spektaklu "Klątwa" w reżyserii Olivera Frljića, na motywach dramatu Stanisława Wyspiańskiego. Wydarzenie zachwalała wcześniej Joanna Scheuring-Wielgus, która określiła je jako "najbardziej oczekiwany spektakl tej zimy". Również dyrektor Biura Kultury m.st. Warszawy Tomasz Thun Janowski napisał o nim w samych superlatywach jako "wspaniałe i ważne przedstawienie".

Jak podaje tvp.info, w trakcie spektaklu jedna z aktorek imituje seks oralny z figurą Jana Pawła II, podczas gdy w tle słychać fragment jego kazania na temat więzi człowieka z Bogiem. Aktorzy ubrani w sutanny, mężczyźni i kobiety wykonują ruchy kopulacyjne, krzycząc słowo: "Pooolska". Na figurę świętego nałożono później sznur wisielczy i tabliczkę z napisem "Obrońca pedofili". W innej scenie aktorka podciera się małym krzyżem, a następnie duży krzyż umieszczony na środku sceny zostaje ścięty piłą mechaniczną.

Pokazane jest także zdjęcie USG nienarodzonego dziecka. Jedna z aktorek mówi, że je abortuje. "Będę zachodziła w ciążę co 3 miesiące, jak będę chciała, i co 3 miesiące będę ją usuwać. Będę usuwać każdą ciążę, którą będę chciała, bo mogę" - krzyczy.

W jednej ze scen aktorka wyznaje, że chciałaby zrobić zbiórkę pieniędzy na zamordowanie Jarosława Kaczyńskiego. Ale nie może tej sceny zrealizować, ponieważ kodeks karny zabrania namawiania do zabójstwa.

Fragment spektaklu z TP, w którym aktorka opowiada o zbiórce pieniędzy na zabójstwo Jarosława Kaczyńskiego#wieszwiecej pic.twitter.com/GsQEcY6909 — TVP Info (@tvp_info) 21 lutego 2017

Portal tvp.info poinformował także, że patronem medialnym spektaklu jest spółka Agora.

Episkopat Polski wydał komunikat ws. spektaklu "Klątwa". Publikujemy całą treść oświadczenia:

"Spektakl 'Klątwa' w reżyserii Olivera Frljića, który wystawiono w Teatrze Powszechnym w Warszawie ma znamiona bluźnierstwa.

Podczas spektaklu dokonuje się publiczna profanacja krzyża, przez co ranione są uczucia religijne chrześcijan, dla których krzyż jest świętością. Oprócz symboli religijnych znieważa się osobę św. Jana Pawła II, co jest to szczególnie bolesne dla Polaków. Ponadto nie może być przyzwolenia na nawoływanie do nienawiści i deprecjonowania ludzkiego życia. Podobnie nie można się zgodzić na znieważanie flag państwowych, w tym przypadku flagi Państwa Watykańskiego.

Odpowiedzią na spektakl 'Klątwa', który wypacza pojęcie sztuki i piękna, niech będzie modlitwa wynagradzająca za bluźnierstwo oraz promocja wartości m.in. w środkach społecznego przekazu w myśl słów: 'Zło dobrem zwyciężaj!'.

Ks. Paweł Rytel-Andrianik

Rzecznik Konferencji Episkopatu Polski"