List nie doszedł? Poczta umywa ręce

Przesyłki nierejestrowane, czyli zwykłe listy, pocztówki, czy druki to działka pocztowa, która z roku na rok się kurczy. Ale mimo to przychody z tej usługi lekko rosną. A Poczta Polska chciałaby je jeszcze zwiększyć.

Stąd właśnie najnowsza podwyżka cen i plan usunięcia przepisu, który pozwalał konsumentom na reklamowanie niedostarczonych zwykłych przesyłek, czyli takich co do których konsument nie ma dowodu nadania. Pocztowcy argumentują, że przepis jest często nadużywany, m. in. przez firmy, co wygląda w niektórych przypadkach na wyłudzenia.