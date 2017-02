Wakacje dla Rodaka

- Chcemy zaprosić na wakacje polskie dzieci z Kazachstanu - mówi Joanna Wilk-Yaridiz. To już kolejna jej akcja skierowana do naszych rodaków - jak mówi każda akcja (Książka dla Rodaka, Kartka dla Rodaka) rodzi nowe pomysły. - Zaczęło się od książek. Podczas rozmów z ambasadą o ewentualnym wsparciu od razu sugerowano mi, że książki to w sumie nic takiego, lepiej zająć się czymś poważniejszym, jak zorganizowanie przyjazdu na wypoczynek. Na początku uznałam, że to niemożliwe, że nie dam rady. Ale później, kiedy w akcje włączało się mnóstwo ludzi, pomagali mi, pytali co będziemy robić dalej, pomyślałam, że trzeba to zrobić - mówi organizatorka.

Dzieci z Kazachstanu w wieku 13-16 lat mają przyjechać w drugiej połowie lipca na dwa tygodnie. Bazą będzie Dom rekolekcyjny „Zacheusz” w Nowym Kawkowie. Obecnie poszukiwani są chętni, którzy chcieliby pomóc w organizacji oraz sponsorzy. - Koszt samych biletów to około 25 tys. złotych. Cały czas zbieramy fundusze - im więcej zbierzemy, tym więcej atrakcji będziemy mogli zapewnić dzieciakom - tłumaczy Joanna Wilk-Yaridiz.

Więcej szczegółów o akcji, a także o możliwości wsparcia znajduje się TUTAJ .