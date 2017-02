Papież o Europie, nadziei i chwaleniu się

Pozdrawiając polskich pielgrzymów przybyłych do Watykanu na audiencję, papież nawiązał do wtorkowej uroczystości świętych Cyryla i Metodego, patronów Europy. "Ci dwaj bracia, pochodzący z Salonik przynieśli Ewangelię narodom słowiańskim. Także dzisiaj przypominają oni Europie i nam wszystkim o potrzebie zachowania jedności wiary, tradycji, kultury chrześcijańskiej i życia na co dzień Ewangelią" - mówił Franciszek.

Na zakończenie udzielił błogosławieństwa tym, którzy podejmują te wyzwania i wspierają je modlitwą.

W katechezie papież tłumaczył, że nadzieja chrześcijańska nikogo nie wyklucza. "Nadzieja, która została nam dana, nie oddziela nas od innych, a tym bardziej nie prowadzi nas do tego, by ich dyskredytować czy spychać na margines" - podkreślił. "To jest nadzwyczajny dar, za sprawą którego jesteśmy wezwani do tego, byśmy stali się kanałami pokory i prostoty dla wszystkich" - wskazał Franciszek.

Zauważył też, że "od dziecka uczy się nas tego, że nie jest ładnie chwalić się". "Słusznie, bo chwalenie się tym, kim się jest lub tym, co się ma, to nie tylko pycha, ale zdradza też brak szacunku dla innych, zwłaszcza tych, którzy mają mniej szczęścia od nas" - oznajmił papież. Tymczasem - jak dodał Franciszek - święty Paweł "zaskakuje nas, gdyż dwa razy wzywa nas do tego, by się chlubić" obfitością łaski i darem chrześcijańskiej nadziei.