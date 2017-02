Cd. sprawy faktur Kijowskiego. Księgowe namawiały do fałszowania dokumentów?

Chodzi o sprawę dwóch dodatkowych faktur wystawionych KOD-owi przez firmę Mateusza Kijowskiego. On sam zapewniał, że pieniądze te zostały przelane na konto jego niesłusznie i dlatego zostały niezwłocznie zwrócone. Jak pisze Onet, były skarbnik KOD Piotr Chabora złożył w tej sprawie doniesienie do prokuratury. Napisał, że tuż po ujawnieniu sprawy był nakłaniany przez dwie księgowe do podpisania sfałszowanych dokumentów, które miały potwierdzać zwrot pieniędzy przez firmę Kijowskiego. Chabora zgłosił to do prokuratury, uważając, że zachodzi uzasadnione podejrzenie, iż próbowano nakłonić go do popełnienia przestępstwa polegającego na poświadczeniu nieprawdy. Wniósł przy tym o połączenie tej sprawy z badaniem rzetelności faktur, wystawionych KOD-owi przez firmę Kijowskiego.