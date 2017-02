PKP przekaże grunty na realizację programu Mieszkanie Plus

Na ok. 250 ha przekazanych przez PKP SA na realizację programu Mieszkanie Plus ma powstać nawet ok. 40 tys. mieszkań. Umowę w sprawie przekazania gruntów między BGK Nieruchomości, PKP SA i kolejową spółką deweloperską XCity Investment podpisano w środę w Poznaniu.

"Rozpoczynamy dziś pierwszy etap naszej współpracy z PKP. Wstępnie wyselekcjonowaliśmy 17 lokalizacji w 10 miastach, ale docelowo jesteśmy zainteresowani inwestycjami w około 70 miastach, w których PKP posiada nieruchomości. Wkrótce poddamy te grunty szczegółowym analizom" - przekazał PAP członek zarządu BGK Nieruchomości Bartłomiej Pawlak.

BGKN we współpracy z PKP SA wyselekcjonowały wstępnie ok. 250 ha, z ponad 100 tys. ha, którymi zarządza PKP SA. Na ok. 250 ha może powstać nawet ok. 40 tys. mieszkań. "Zapewne liczby te zostaną zweryfikowane. Dokładne dane będą znane po analizie chłonności terenów i uwarunkowań wynikających z zapisów miejscowych planów, a także po przygotowaniu ostatecznych koncepcji architektonicznych" - dodał.

Podpisana w środę umowa między BGK Nieruchomości, PKP SA i kolejową spółką deweloperską XCity Investment określa zasady współpracy przy realizowaniu inwestycji w ramach programu Mieszkanie Plus, oraz inwestycji usługowo-komercyjnych, przez powołane w tym celu spółki celowe. Wśród wytypowanych lokalizacji, które mają być zagospodarowane w ramach programu znalazły się grunty m.in. w Warszawie (Odolany, ul. Radzymińska), Poznaniu, we Wrocławiu (k. Dworca Świebodzkiego), Katowicach (ul. Asnyka), Szczecinie (ul. Starkiewicza) i Częstochowie.

Jak powiedział PAP prezes PKP SA Mirosław Pawłowski, "realizujemy wspólnymi siłami - jako instytucje państwowe - program państwowy". "Nie ma obawy, że my przekażemy tereny za tanio, BGK zapłaci za drogo - my realizujemy wspólny program na aktywach Skarbu Państwa" - mówił.

"Mamy w tej chwili zdefiniowanych kilka dużych miast, o co zabiegaliśmy wspólnie, ponieważ mniejsze ośrodki mogłyby nie zaabsorbować takiej liczby budowanych mieszkań. Przenieśliśmy więc wspólnie z BGKN punkt ciężkości na duże metropolie, stąd się pojawiła np. Warszawa, Poznań, Wrocław czy Kraków - czyli duże aglomeracje, które są w stanie zaabsorbować podaż tych mieszkań" - powiedział.

PKP SA i BGKN wskazały też w porozumieniu 72 kolejne miasta, w których na terenach kolejowych może być realizowany program Mieszkanie Plus.

"Mamy nadzieję, że na przełomie roku będziemy mogli (...) próbować rozpocząć procesy inwestycyjne, ponieważ trzeba mieć na uwadze, że do tych procesów musimy się przygotować: nie mamy zestandaryzowanych ani planów osiedli, ani budynków. Przede wszystkim pierwszą rzeczą, którą trzeba zaprojektować i wykonać to jest uzbrojenie terenu (...) trzeba stworzyć podwaliny małych miast, miasteczek ze stworzeniem własnej infrastruktury miejskiej" - podkreślił.

Jednym z pierwszych miejsc, które mają zostać zagospodarowane będą tereny w Poznaniu. Członek zarządu PKP SA Michał Beim powiedział, że na obszarze tzw. Wolnych Torów, planowana jest budowa kilkunastu tysięcy mieszkań, ale też biurowców, która jego zdaniem, mogłaby stworzyć w stolicy Wielkopolski "nowoczesną, biurową dzielnicę miasta".

"PKP zmienia nieco politykę nieruchomościową, nie nastawia się na szybka sprzedaż, ale na czerpanie długotrwałego zysku z zarządzania i wynajmu nieruchomości. Inicjatywa BGK Nieruchomości w sprawie Wolnych Torów wpisuje się w naszą strategię" - podkreślił.

Prezes XCity Investment Marek Chibowski zaznaczył, że w najbliższym sąsiedztwie torów mogą powstać różnego typu obiekty: logistyczne, magazynowe, ale też i handlowe czy biurowe.

Podczas odbywających się w Poznaniu targów BUDMA, do programu Mieszkanie Plus przystąpiły także kolejne gminy: Głogów, Gorzów Wielkopolski, Oława, Świnoujście i Zielona Góra.

Program Mieszkanie Plus przewiduje budowę tanich lokali na wynajem z możliwością nabycia do nich prawa własności, gdzie średni czynsz, bez uwzględnienia kosztów eksploatacji oraz mediów, w mieszkaniu na wynajem ma wynieść od 10 do 20 zł za metr kw., a w opcji najmu z docelowym wykupem mieszkania ma być to ok. 12 do 24 zł za metr kw.

Mieszkania mają być budowane m.in. na gruntach wniesionych do Narodowego Funduszu Mieszkaniowego m.in. przez Skarb Państwa i gminy. Operacyjne prowadzenie inwestycji i zarządzanie powstałymi zasobami lokalowymi będzie koordynować Narodowy Operator Mieszkaniowy - obecnie funkcję tę pełni BGK Nieruchomości. Celem rządu jest, aby w 2030 r. liczba mieszkań przypadających na 1 tys. mieszkańców osiągnęła średnią unijną, czyli 435 mieszkań, wobec średniej 363 mieszkań obecnie.