CBŚP zatrzymała członków gangu narkotykowego

Policjanci kaliskiego Centralnego Biura Śledczego zatrzymali 5 członków grupy przestępczej zajmujących się przemytem i handlem narkotykami z Holandii do Polski - dowiedziała się PAP w CBŚP. Grupa mogła wprowadzić na rynek narkotyki o wartości ponad 1,5 mln zł.

Wśród zatrzymanych osób znajduje się lider grupy.

Mężczyźni przemycali marihuanę i amfetaminę z Holandii do Polski, a następnie rozprowadzali w powiecie kolskim (woj. wielkopolskie). Według ustaleń CBŚP grupa mogła działać od 2012 r. i wprowadzić na rynek, co najmniej 46 kg marihuany i przynajmniej 9 kg amfetaminy. Czarnorynkowa wartość tych środków to ponad 1,5 mln zł.

Prokurator Okręgowy w Koninie przedstawił mężczyznom zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, przemyt i handel narkotykami. Wszyscy zostali zatrzymani zostali tymczasowo aresztowani.

"Funkcjonariusze przeszukali lokale należące do przestępców. Zabezpieczyli znaczne ilości marihuany o wartości ponad 10 tys. zł. Narkotyki były już poporcjowane i przygotowane do sprzedaży. Policjanci zabezpieczyli również samochody dilerów o łącznej wartości 20 tys. zł. Zatrzymania miały dynamiczny charakter i odbywały się jednocześnie w kilku miejscach powiatu kolskiego. Do udziału w akcji wykorzystano policyjnych antyterrorystów" - poinformowała PAP rzeczniczka Centralnego Biura Śledczego Policji kom. Agnieszka Hamelusz.

Dodała, że obecne działania CBŚP to kontynuacja sprawy, w której do pierwszego zatrzymania doszło pod koniec ubiegłego roku. Wówczas w ręce CBŚP wpadł kurier przemycający narkotyki. Zabezpieczono wtedy ponad 2,5 kg środków odurzających a przemytnik został aresztowany przez sąd.