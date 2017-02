Zdrapka Wielkopostna 2017

Zdrapka Wielkopostna odlicza kolejne dni od Środy Popielcowej do Wielkanocy. Codziennie pod zdrapką, czekają na Ciebie niezwykłe zadania. Odkryj je, przeczytaj i wykonaj!

Ojczyzną Zdrapki Wielkopostnej jest Irlandia. W 2015 roku pojawiła się w Polsce i zafascynowała swoją prostotą tysiące uczestników. Organizatorem akcji jest Wspólnota Życia Chrześcijańskiego w Polsce.

Co znajdziesz pod zdrapką? Wszystkie zadania są prosto sformułowane i w większości możliwe do wykonania natychmiast po odkryciu. Oto przykłady zadań z pierwszej i drugiej edycji kalendarza wielkopostnego: Nie marnuj dzisiaj wody, Unikaj "śmieciowego jedzenia", Odmów 3 razy Ojcze nasz, Życzenia Świąteczne, Wyślij kartkę!

Komu warto podarować Zdrapkę? Rodzinom, bo integruje. Studentom, bo pasuje na lodówkę w akademiku. Więźniom, bo przełamuje rutynę dnia. Chorym, bo z wielu zadań płynie pocieszenie. Sportowcom, bo większość zadań można zrobić ćwicząc. Żołnierzom, policjantom i celnikom, bo w tym roku będzie także o Ojczyźnie! Katechetom i opiekunom, bo młodzież uwielbia zdrapki i zadania! Wszystkim!

Proste zadania nie oznaczają wcale, że będą łatwe do wykonania. Podejmij wyzwanie Zdrapki Wielkopostnej! Przyłącz się i oceń to sam! To będzie Twój najlepszy Wielki Post!

Zapraszamy na stronę akcji: www.zdrapka.wzch.org.pl.