Wyziębiony noworodek w Oknie Życia

O godz. 5.30 w zgromadzeniu sióstr elżbietanek odezwała się sygnalizacja alarmowa. Gdy siostra Teresa dotarła do okna zobaczyła w nim chłopca. To pierwsze dziecko znalezione w Oknie Życia w Ostrowie.



Zgodnie z procedurą siostry wezwały karetkę pogotowia i przekazały dziecko służbom medycznym. Zakonnice roboczo nadały chłopcu imię Błażej, ponieważ patronem dzisiejszego dnia jest św. Błażej.



Obecnie dziecko przebywa na oddziale noworodków w ostrowskim szpitalu. Lekarze określili stan niemowlęcia jako średni. Na miejscu stwierdzono, że chłopczyk jest wyziębiony, dlatego od razu zespół pogotowia podał tlen i ogrzał małego pacjenta.



Okno Życia w Ostrowie Wielkopolskim, które powstało pod patronatem Caritas Diecezji Kaliskiej, poświęcił 8 grudnia 2015 r. biskup kaliski Edward Janiak.



Procedura funkcjonowania Okna Życia jest następująca. W momencie kiedy dziecko zostanie pozostawione w oknie, automatycznie uruchamia się alarm, na który od razu reagują siostry. Pomieszczenie jest rodzajem inkubatora, w którym muszą być zapewnione odpowiednie warunki: stała temperatura 35 stopni, wentylacja i klimatyzacja, tak żeby służyło temu maleńkiemu człowiekowi w sposób właściwy. Pozostawiony noworodek zostaje zabrany przez pogotowie, a następnie ma szansę trafić do adopcji i zyskać nową rodzinę. Matka, która zachowuje anonimowość, ma jednak trzy miesiące na zmianę swojej decyzji.



Ostrowskie Okno Życia jest trzecim w diecezji kaliskiej. Pierwsze zostało otwarte w marcu 2009 r. w Kaliszu w Domu Sióstr Nazaretanek, gdzie do tej pory pozostawiono w nim troje dzieci. Kolejne powstało 24 marca 2015 r. w budynku Przedszkola Sióstr Nazaretanek w Ostrzeszowie.