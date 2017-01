Biskup zaatakowany podczas Mszy

Całe zajście miało miejsce w kościele pod wezwaniem Najświętszego Serca w New Jersey podczas Mszy świętej. Biskup Manuel Cruz był w trakcie sprawowania obrzędów, gdy nagle 42-letni mężczyzna podszedł do ołtarza. Początkowo sądzono, że po prostu należy do służby liturgicznej. Jednak mężczyzna zbliżył się do biskupa i uderzył go w twarz. Cios był na tyle silny, że biskup runął na ziemię.

Na szczęście podczas Mszy w kościele znajdowała się grupa policjantów, którzy szybko obezwładnili napastnika i wyprowadzili go ze świątyni. Postawiono mu zarzut napaści. Na razie policji nie udało się ustalić, co kierowało mężczyzną, który zaatakował biskupa.

Bp Cruz nie został poważnie ranny. Rzecznik prasowy archidiecezji napisał w oświadczeniu, że wszyscy są bardzo zaskoczeni i zasmuceni tym wydarzeniem, ale całe szczęście "nie wydarzyło się najgorsze".

Jeden z uczestników Mszy nagrał całe zdarzenie. Widać na nim moment, kiedy biskup zostaje zaatakowany.

Shocking Video Shows Bishop Get Punched During Mass

Inside Edition